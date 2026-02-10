Prima pagină » Actualitate » Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: a fost deschis dosar penal pentru ultraj. De la ce a pornit totul

Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: a fost deschis dosar penal pentru ultraj. De la ce a pornit totul

10 feb. 2026, 14:37, Actualitate

În noaptea de 6 spre 7 februarie 2026, a avut loc un incident în Constanța. Un bărbat a publicat imagini video pe pagina sa de Facebook, în care susține că ar fi fost agresat de polițiști și că oamenii legii ar fi intrat ilegal în locuința sa. Videoclipul a devenit imediat viral, iar IPJ Constanța a făcut precizări oficiale cu privire la acest incident. 

Bărbatul susține că a fost agresat de polițiști

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a respins categoric acuzațiile și a oferit propria versiune a intervenției. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani a menționat că polițiștii ar fi intervenit în urma unui conflict cu partenera sa și că aceștia ar fi pătruns ilegal în locuința lui, folosind forța. Individul susține că intervenția ar fi fost abuzivă și a ales să publice clipul pe rețelele de socializare pentru a demonstra acest lucru.

Precizările oficiale ale IPJ Constanța. Poliția neagă intrarea în locuință

Într-un comunicat transmis marți, IPJ Constanța a respins acuzațiile și a transmis că intervenția a fost una legală. Potrivit comunicatului emis de poliției, femeia ar fi semnalat că bărbatul este cunoscut cu afecțiuni psihice, motiv pentru care echipajul s-a deplasat la adresă pentru a preveni escaladarea situației: „În noaptea de 6/7 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 au fost sesizați de către o femeie, de 36 de ani, care a solicitat sprijinul pentru prevenirea unui conflict cu fostul concubin.”, transmite IPJ Constanța.

IPJ Constanța a punctat că polițiștii nu au pătruns în interiorul locuinței: ”Facem precizarea fermă că, pe durata intervenției, polițiștii nu au pătruns în interiorul locuinței, acționând strict în exteriorul imobilului.În momentul în care bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a ieșit din locuință, acesta a manifestat un comportament ostil, lovind forțele de ordine.

Polițiștii susțin că au ținut cont de starea vizibilă de tulburare a acestuia și au intervenit pentru a preveni un pericol mai mare: „Polițiștii au gestionat situația cu profesionalism, luând în considerare starea vizibilă de tulburare a persoanei. Bărbatul a fost imobilizat și încătușat, pentru a preveni escaladarea pericolului.”

Bărbatul a fost dus la sediul poliției, unde starea sa de agitație ar fi continuat. „Persoana a continuat să prezinte o stare de agitație psiho-motorie, motiv pentru care a fost solicitat un echipaj de ambulanță. Polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea infracțiunii de ultraj, dosarul fiind înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.”

