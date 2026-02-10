Lindsey Vonn, prima reacție după fractura de tibie suferită la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ce mesaj a transmis schioarea din SUA

Schioarea profesionistă din SUA, Lindsey Vonn, spune că nu are niciun regret, după accidentul suferit la Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, Italia. Staff-ul sportivei a transmis că ea are nevoie de „operații multiple” pentru a se recupera, scrie Mediafax.

Vonn (41 de ani) a suferit o fractură la picior când concura, duminică, în cadrul probei de schi alpin.

„Nu am niciun regret”

Ea a căzut pe pistă după ce a lovit o poartă de slalom în timp ce se afla în aer.

„Ieri, visul meu olimpic nu s-a încheiat așa cum mi-am dorit. Nu a fost un final ca în povești sau basme, a fost doar viața. Din păcate, am suferit o fractură complexă a tibiei, care în prezent este stabilă, dar va necesita mai multe operații pentru a fi reparată corespunzător. Deși ziua de ieri nu s-a încheiat așa cum speram și în ciuda durerii fizice intense pe care mi-a provocat-o, nu am niciun regret”, a scris sportiva pe contul său de Instagram.

Lindsay Vonn a precizat că, pentru ea, prezența la Jocurile Olimpice este „o victorie personală”.

„Faptul că știam că stau acolo și am șansa să câștig era o victorie în sine. Știam, de asemenea, că acele curse sunt riscante. Au fost întotdeauna și vor fi întotdeauna un sport incredibil de periculos.

Pur și simplu eram cu 12 cm prea strâns pe linie când brațul meu drept s-a agățat în interiorul porții, răsucindu-mă și provocând accidentul. Ligamentul meu cruciat anterior și accidentările anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul”, a mai declarat sportiva.

În încheiere, ea a oferit și un sfat: „Sper că, dacă veți reține ceva din parcursul meu, acela să fie curajul de a îndrăzni să faceți lucruri mărețe. Viața este prea scurtă pentru a nu vă asuma riscuri. Pentru că singurul eșec în viață este să nu încercați”.

După accidentul suferit, americanca a fost transportată cu elicopterul la spital. Anterior, ea participase în toate sesiunile de antrenament de la Cortina.

