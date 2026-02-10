Prima pagină » Actualitate » Jordan Chiles, de neoprit după decizia Tribunalului Federal în cazul medaliei Anei Bărbosu. Ce a făcut americanca

10 feb. 2026, 11:23, Actualitate
Jordan Chiles este în formă maximă, iar prestațiile ei par a fi influențate de decizia Tribunalului Federal elvețian, care a admis apelul pentru medalia Anei Bărbosu. Astfel, gimnasta din State a bifat a 4-a notă de 10 consecutivă, scrie PROSPORT.

Obținând a patra notă consecutivă de 10, Jordan Chiles a ajutat echipa de gimnastică UCLA să câștige duelul cu echipa Minnesota.

Jordan Chiles și perfecțiunea în gimnastică

Jordan Chiles așteaptă ca Tribunalul Federal elvețian să-i acorde medalia de bronz la sol, la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, disputată cu românca Ana Bărbosu. Contestația depusă de avocații gimnastei ameriance a fost aprobată, iar decizia inițială a TAS, anulată.

Până vine verdictul final în acest caz, Jordan Chiles face furori în SUA, impresionând în etapa din weekend, care a avut loc la Minnesota. Ea a obținut nota 10 pentru exercițiul la sol, altul decât cel prezentat în urmă cu două săptămâni, care a fost notat tot cu 10.

„A fost o mulțime de oameni care a ovaționat-o în picioare. Prince este atât de special pentru Minnesota, iar faptul că a putut să își perfecționeze exercițiul a contat enorm pentru cei din tribune”, a declarat antrenoarea Janelle McDonald.

Echipa de gimnastică UCLA a învins-o pe cea a universității din Minneapolis grație prestației lui Jordan Chiles, care a primit nota 10 pentru a patra oară la rând, după alte două prestații la sol și una la sărituri, în concursurile precedente, mai punctează PROSPORT.

Povestea medaliei de la J.O.

Ana Maria Bărbosu a cucerit medalia de bronz în proba la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, dar ulterior echipa Statelor Unite a făcut o contestație, iar românca a fost depășită de Jordan Chiles.

FR Gimnastică nu a acceptat decizia și a atacat-o la TAS, motivând că americanii au depus contestația peste termenul regulamentar. Analizând cazul, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a dat dreptate României și clasamentul s-a modificat, din nou, cu Ana Bărbosu revenind pe locul 3 și în posesia bronzului olimpic.

Dar, americanii au contestat și de data aceasta, iar Federația de Gimnastică din State, împreună cu Jordan Chiles, au înaintat un apel la Tribunalul Federal Elvețian. Decizia a fost de trimitere spre rejudecare a dosarului la TAS. Acum, cazul urmează a fi analizat pentru a doua oară și se va decide unde trebuie să rămână medalia de bronz.

