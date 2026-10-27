EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe a făcut instrucție cu Rapidul lui Pancu. Liță Dumitru vine să analizăm derby-ul

FCSB continuă seria foarte bună sub mandatul lui Laurențiu Reghecampf și a reușit o nouă victorie, de această dată în derby-ul cu Rapid, scor 4-1. Vom analiza partida alături de legendarul Liță Dumitru la EXCLUSIV FCSB.

EXCLUSIV FCSB este o producție marca ProSport și poate fi urmărită marți în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport, de la ora 16:45.

Invitații emisiunii de astăzi sunt Liță Dumitru, fost mare fotbalist atât la Steaua, cât și la Rapid, și Robert Panduru.

Analizăm astăzi la EXCLUSIV FCSB din scoarță în scoarță derby-ul câștigat de FCSB cu Rapid, 4-1, pe Arena Națională. Unde a făcut diferența echipa lui Reghe? Ce s-a schimbat de când a venit noul antrenor? Sunt întrebările la care invitații de astăzi vor găsi răspunsul. Bineînțeles, multe alte curiozități le vom afla de la Liță Dumitru.

Evident, fiind subiectul momentului, Liță Dumitru va discuta și despre câștigătorul Balonului de Aur, Harry Kane. Să nu uităm că Liță Dumitru a fost unul dintre cei mai mari decari pe care i-a avut România.

Veți putea participa direct la EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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