Actorul care a interpretat un personaj memorabil, într-un serial-fenomen, timp de 79 de episoade, a murit la 75 de ani. Starul suferea de cancer incurabil

Actorul american Alan Dysert, cunoscut din rolul escrocului Sean Cudahy din celebrul serial „All My Children”, a murit la 75 de ani, anunță wymt.com.

Dysert lasă în urmă o carieră de peste 40 de ani dedicată scenei și televiziunii.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Decesul a fost confirmat public de soția actorului, Michele. „Am inima frântă în timp ce vă dau vestea că iubitul meu soț, Alan, a trecut în neființă pe 23 octombrie. Deși îmi este greu să-mi imaginez viața fără el, sunt veșnic recunoscătoare că am avut parte de ceea ce atât de mulți oameni își petrec întreaga viață căutând — dragostea vieții mele.

Alan a trăit o viață extraordinară. Mulți l-au cunoscut din anii petrecuți în All My Children, în timp ce alte mii de oameni l-au știut drept profesorul și mentorul care i-a încurajat să creadă în ei înșiși și să-și urmeze visurile”, a transmis Michele Dysert.

Actorul suferea de cancer incurabil

Actorul Alan Dysert suferea de o formă rară, agresivă și incurabilă de cancer. Starul a vorbit pe larg despre diagnosticul crunt în volumul autobiografic „Lights, Camera, Cancer!”, din 2023.

În urma lungului șir de intervenții chirurgicale și cure de chimioterapie, Alan își păstra însă o doză de optimism.

Cine a fost Alan Dysert

S-a născut într-o familie modestă dintr-o fermă din statul Illinois. Dysert a absolvit artele televiziunii la University of Illinois.

După ce a lucrat în domeniul imobiliar și a făcut stand-up comedy, acesta a debutat pe micile ecrane în serialul „Soap”, de la sfârșitul anilor 1970.

În 1980 a obținut rolul vieții sale în serialul-fenomen „All My Children”.

Alan Dysert l-a interpretat timp de zece ani și 79 de episoade pe Sean Cuhady, personajul care i-a adus aprecieri deopotrivă din partea criticilor și a fanilor.

Melinda Eisnagule, impresara actorului, a deplâns decesul acestuia: „Moartea sa este o pierdere imensă pentru comunitatea noastră și pentru întreaga breaslă a actorilor. A atins atât de multe vieți și a făcut această industrie și lumea întreagă un loc mai bun în fiecare zi, prin energia sa pozitivă și bunătatea lui”.

Sursa foto: Capturi YTB