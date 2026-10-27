Prima pagină » Film » Actorul care a interpretat un personaj memorabil, într-un serial-fenomen, timp de 79 de episoade, a murit la 75 de ani. Starul suferea de cancer incurabil

Actorul care a interpretat un personaj memorabil, într-un serial-fenomen, timp de 79 de episoade, a murit la 75 de ani. Starul suferea de cancer incurabil

Actorul care a interpretat un personaj memorabil, într-un serial-fenomen, timp de 79 de episoade, a murit la 75 de ani. Starul suferea de cancer incurabil
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Actorul american Alan Dysert, cunoscut din rolul escrocului Sean Cudahy din celebrul serial „All My Children”, a murit la 75 de ani, anunță wymt.com.

Dysert lasă în urmă o carieră de peste 40 de ani dedicată scenei și televiziunii.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Decesul a fost confirmat public de soția actorului, Michele. „Am inima frântă în timp ce vă dau vestea că iubitul meu soț, Alan, a trecut în neființă pe 23 octombrie. Deși îmi este greu să-mi imaginez viața fără el, sunt veșnic recunoscătoare că am avut parte de ceea ce atât de mulți oameni își petrec întreaga viață căutând — dragostea vieții mele.

Alan a trăit o viață extraordinară. Mulți l-au cunoscut din anii petrecuți în All My Children, în timp ce alte mii de oameni l-au știut drept profesorul și mentorul care i-a încurajat să creadă în ei înșiși și să-și urmeze visurile”, a transmis Michele Dysert.

Actorul suferea de cancer incurabil

Actorul Alan Dysert suferea de o formă rară, agresivă și incurabilă de cancer. Starul a vorbit pe larg despre diagnosticul crunt în volumul autobiografic „Lights, Camera, Cancer!”, din 2023.

În urma lungului șir de intervenții chirurgicale și cure de chimioterapie, Alan își păstra însă o doză de optimism.

Cine a fost Alan Dysert

S-a născut într-o familie modestă dintr-o fermă din statul Illinois. Dysert a absolvit artele televiziunii la University of Illinois.

După ce a lucrat în domeniul imobiliar și a făcut stand-up comedy, acesta a debutat pe micile ecrane în serialul „Soap”, de la sfârșitul anilor 1970.

În 1980 a obținut rolul vieții sale în serialul-fenomen „All My Children”.

Alan Dysert l-a interpretat timp de zece ani și 79 de episoade pe Sean Cuhady, personajul care i-a adus aprecieri deopotrivă din partea criticilor și a fanilor.

Melinda Eisnagule, impresara actorului, a deplâns decesul acestuia: „Moartea sa este o pierdere imensă pentru comunitatea noastră și pentru întreaga breaslă a actorilor. A atins atât de multe vieți și a făcut această industrie și lumea întreagă un loc mai bun în fiecare zi, prin energia sa pozitivă și bunătatea lui”.

Sursa foto: Capturi YTB

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Gal Gadot a votat la alegerile din Israel: Ce mesaj transmite fosta „Femeie Fantastică” din cabina de vot
13:04
Gal Gadot a votat la alegerile din Israel: Ce mesaj transmite fosta „Femeie Fantastică” din cabina de vot
TRAGEDIE Ce a apărut pe pagina lui RJ Mitte din „Breaking Bad” înainte să moară: Actorul avea doar 34 de ani
11:37, 13 Oct 2026
Ce a apărut pe pagina lui RJ Mitte din „Breaking Bad” înainte să moară: Actorul avea doar 34 de ani
CINEMA Andrew Garfield, despre rolul în filmul „Artificial”: „A fost o combinație de teamă și dorința de a înțelege oamenii care ne duc spre o nouă epocă”
13:10, 12 Oct 2026
Andrew Garfield, despre rolul în filmul „Artificial”: „A fost o combinație de teamă și dorința de a înțelege oamenii care ne duc spre o nouă epocă”
DECES A murit Nana Patekar, veteran al cinematografiei indiene. Avea 75 de ani
10:03, 08 Oct 2026
A murit Nana Patekar, veteran al cinematografiei indiene. Avea 75 de ani
MEDIA Fuziunea secolului în cinematografie și media. Patru schimbări majore care îi vor lovi pe urmăritorii HBO Max, CNN și Paramount+ în următorii 5 ani
20:05, 07 Oct 2026
Fuziunea secolului în cinematografie și media. Patru schimbări majore care îi vor lovi pe urmăritorii HBO Max, CNN și Paramount+ în următorii 5 ani
DECES Actrița Eva Marie Saint a murit la 102 ani. A câștigat premiul Oscar pentru rolul din „On the Waterfront”, primul ei film
11:01, 07 Oct 2026
Actrița Eva Marie Saint a murit la 102 ani. A câștigat premiul Oscar pentru rolul din „On the Waterfront”, primul ei film
Mediafax
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Cancan.ro
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă
Digi24
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii ar fi descoperit de ce prostata se mărește odată cu înaintarea în vârstă
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
AGRICULTURĂ Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
13:14
Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
ULTIMA ORĂ Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
13:10
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
FLASH NEWS Premierul Luca Niculescu laudă investițiile românești din Republica Moldova: 12.000 de locuri de muncă și schimburi comerciale de aproape 4,5 miliarde de euro
13:06
Premierul Luca Niculescu laudă investițiile românești din Republica Moldova: 12.000 de locuri de muncă și schimburi comerciale de aproape 4,5 miliarde de euro
REACȚIE Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
13:01
Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
REACȚIE AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice, și cere răspunsuri urgente din partea autorităților statului
12:45
AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice, și cere răspunsuri urgente din partea autorităților statului
INFRASTRUCTURĂ Șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) este aproape gata. Ultimele două teste finale până la intrarea în circulație
12:40
Șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) este aproape gata. Ultimele două teste finale până la intrarea în circulație

Cele mai noi

Trimite acest link pe