Iarna își intră în drepturi pe Transfăgărășan. Ninge abundent în zona montană

Ninsorile abundente au acoperit cu un strat consistent de zăpadă carosabilul de pe Transfăgărășan, în zona alpină a Munților Făgăraș. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire, însă condițiile meteo ar putea duce la închiderea circulației. Autoritățile urmează să analizeze în orele următoare dacă traficul mai poate fi menținut în siguranță.

Drumarii intervin pe Transfăgărășan. Șoferii, avertizați să nu urce fără echipare de iarnă

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat marți că utilajele de deszăpezire acționează pe DN7C pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialelor antiderapante.

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Stratul consistent de zăpadă depus în zona alpină îngreunează circulația. Atoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările pe Transfăgărășan dacă autoturismele nu sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

Potrivit informațiilor transmise de DRDP Brașov, situația de pe teren va fi analizată în cursul zilei de marți, când ar putea fi luată o decizie privind închiderea circulației. Prognoza meteorologică nu indică însă o îmbunătățire rapidă a vremii.

”IARNĂ ADEVĂRATĂ pe #Transfăgărășan !

Ninge abundent în zona alpină a Munților #Făgăraș și deja s-a acumulat un strat consistent de zăpadă.

Intervenim cu utilaje de #deszăpezire și materiale antiderapante pentru punerea în siguranță a drumului dar cu toate acestea nu recomandăm să circulați în zonele alpine dacă nu sunteți pregătiți pentru condiții de #iarnă !”, a scris Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

Transalpina, închisă temporar din cauza ninsorilor, luni

Ninsorile au afectat și circulația pe Transalpina. Luni, 26 octombrie, traficul a fost închis temporar, după ora 18:00, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, între kilometrii 34+800 și 59+800.

În aceste condiții, șoferii care intenționează să tranziteze drumurile montane sunt sfătuiți să verifice situația traficului înainte de plecare și să nu pornească la drum cu autoturisme neechipate pentru condiții de iarnă.