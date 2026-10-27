Deschiderea Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești va ține cont de două etape decisive: testele finale ale tunelului Momaia, programate la finele lunii noiembrie, respectiv finalizarea ieșirii din autostradă către DN73G. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a dat marți detalii referitoare la graficul de finalizare a obiectivului și la ultimele verificări tehnice.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a vizitat marți șantierul Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) din cadrul Autostrăzii Sibiu – Pitești, unde au loc verificări ale sistemelor de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia (1.350 m).

Tunelul Momaia verificat la sânge

Astfel, semnalează Cristian Pistol, tunelul Momaia (foto jos) este intens verificat în prezent la nivel de sisteme de monitorizare și intervenție. În total, sunt vizate peste 2.500 de puncte de monitorizare.

„Verificări pe șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (#A1) Sunt astăzi pe șantierul Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), unde au loc verificări ale sistemelor de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia (1.350 m).

Peste 2.500 de puncte de monitorizare — senzori și camere inteligente, fixe și mobile — permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil. În funcție de situație, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea uneia dintre benzi sau a întregii galerii.

În paralel, continuă lucrările la descărcarea din autostradă către DN73C, unde stadiul fizic a depășit 80%. Drumul județean care asigură legătura a fost preluat în administrarea CNAIR și reclasificat ca DN73G.

Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul. Pe Secțiunea 4 depinde de două etape: testele finale ale tunelului, programate împreună cu ISU la sfârșitul lunii noiembrie, și finalizarea descărcării către DN73G. Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite. Punem siguranța participanților la traficul rutier pe primul loc”, a explicat oficialul.

Deschiderea circulației până la final de an

Tunelul Momaia, de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, este ultimul obiectiv vizat înainte de deschiderea circulației, programată pentru acest an.

Reamintim că tronsonul a fost construit de compania austriacă PORR, în cadrul unui contract în valoare de de 1,678 miliarde de lei fără TVA. După deschidere, conducătorii auto vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai autostrăzii Sibiu – Pitești.