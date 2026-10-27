Liderii europeni au reluat dialogul cu Moscova. Putin a purtat discuții telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gar Støre. Informația a fost comunicată de către cancelaria președintelui Finlandei.

„Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb, și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au purtat o conversație telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, marți, 27 octombrie, la Helsinki. Conversația a avut loc în urma întâlnirii de la Oslo din 20 octombrie și s-a desfășurat în consultare cu Ucraina. Stubb și Støre au inițiat convorbirea telefonică pentru a discuta despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și despre eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului și să promoveze pacea și stabilitatea în Europa.“, se arată în comunicatul publicat de președinția Finlandei.

Sursa citată precizează că Finlanda și Norvegia au graniță cu Rusia și reamintește că ambele țări sunt susținătoare ferme ale Ucrainei.

„Scopul convorbirii a fost acela de a-i transmite președintelui Putin mesaje directe cu privire la viitoarele negocieri menite să contribuie la încetarea războiului. Convorbirea a avut legătură cu viitoarele întâlniri care vor avea loc la Abu Dhabi“, arată comunicatul.

Cancelaria președintelui Finlandei subliniază că Stubb și Støre au participat la convorbire în calitate de lideri ai țărilor lor respective și nu au vorbit în numele Europei în ansamblu.

„Norvegia și Finlanda au promovat întotdeauna pacea și securitatea în regiunea noastră. Cele două țări au un interes comun în ceea ce privește stabilitatea și previzibilitatea în regiunea Mării Baltice și în Extremul Nord. Acest aspect a fost subliniat în cadrul convorbirii.“

Stubb și Støre au subliniat că Finlanda și Norvegia își vor continua sprijinul de lungă durată acordat Ucrainei. De asemenea, aceștia au subliniat că războiul trebuie să ia sfârșit și că negocierile trebuie reluate.

„Discuția a fost sinceră și de fond. Suntem țări vecine cu Rusia. Ieșirea din acest război va avea un impact direct asupra securității noastre și a celei europene în ansamblu. Pentru a pune capăt războiului sunt necesare discuții directe”, a declarat președintele Stubb. „Războiul implică costuri umane și materiale enorme. Suferința și distrugerea vor avea repercusiuni asupra generațiilor viitoare. În apelul nostru am subliniat importanța dezescaladării conflictului”, a declarat prim-ministrul Støre.

Președintele Stubb și prim-ministrul Støre au vorbit de la Helsinki.

Prima reacție de la Moscova

La scurt timp după publicare, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a confirmat discuțiile purtate de către biroul președintelui Finlandei.

„Da. Pregătim un comunicat”, a spus el.

Potrivit TASS, în convorbirea cu liderii Finlandei și Norvegiei, Vladimir Putin a evaluat situația actuală în zona de conflict din Ucraina, amintind de cauzele sale principale. Putin a menționat, în convorbirea cu liderii Norvegiei și Finlandei, că o pace durabilă și echitabilă în Ucraina este posibilă doar ținând cont de interesele Federației Ruse. În timpul convorbirii dintre Putin și liderii Finlandei și Norvegiei, a fost salutat acordul privind negocierile din Abu Dhabi cu privire la Ucraina. Președintele Federației Ruse a informat liderii Norvegiei și Finlandei despre operațiunea umanitară, intermediată de Statele Unite, în zona Alep. Putin a subliniat, în convorbirea cu liderii Norvegiei și Finlandei, politica confruntațională a țărilor NATO și UE, care prelungește conflictul din Ucraina. Putin a discutat, în convorbirea cu liderii Norvegiei și Finlandei, despre asigurarea securității în regiunile Mării Baltice și ale Europei de Nord. Președintele Federației Ruse și liderii Norvegiei și Finlandei au reconfirmat importanța respectării dreptului internațional maritim și a principiului libertății de navigație. Putin și liderii Finlandei și Norvegiei au convenit să mențină în continuare contacte directe prin telefon.

Discuțiile de azi au reprezentat primul contact direct al lui Putin cu liderii europeni de rang înalt — aliați ai Kievului — după convorbirea telefonică cu liderul francez Emmanuel Macron din iulie 2025.

Rusia și Statele Unite au convenit să organizeze discuții trilaterale la începutul lunii noiembrie. Informația a fost confirmată oficial atât de Administrația Prezidențială de la Moscova, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Weekendul trecut, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a afirmt, într-un interviu, că Europa ar trebui să fie inclusă în discuțiile privind pacea din Ucraina care ar putea avea loc la Abu Dhabi. Conform rapoartelor din presa internațională, din ultimele zile, președintele finlandez Alexander Stubb ar putea reprezenta Europa în cadrul discuțiilor.