Campania de vaccinare a ovinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine a început în forță, aproximativ 100.000 de animale fiind imunizate în primele două zile. Potrivit președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, crescătorii de animale au primit cu deschidere echipele de medici veterinari.

„De ieri dimineață, până în această seară, am vaccinat aproximativ 100.000 de capete de ovine. Lucrurile evoluează foarte bine. Surprinzător, proprietarii de animale ne așteaptă cu brațele deschise”, a declarat Alexandru Bociu, în emisiunea „Agricultura la Raport”, difuzată de Agro TV.

Vaccinarea a început în Constanța și Tulcea

Campania a debutat duminică, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea, cu o zi mai devreme decât fusese programat inițial.

Pentru această etapă, România a primit 1,1 milioane de doze de vaccin din rezervele Uniunii Europene. Dintre acestea, 300.000 de doze sunt destinate combaterii pestei micilor rumegătoare, iar 800.000 vizează variola ovină și caprină.

Vaccinarea este gratuită pentru crescători și face parte din măsurile de prevenire și combatere a bolilor care afectează efectivele de animale.

ANSVSA anunță că există suficienți medici veterinari

Alexandru Bociu a precizat că echipele implicate în campanie dispun de personal suficient pentru desfășurarea operațiunilor de imunizare.

„În ceea ce privește numărul personalului medical veterinar, avem personal suficient. Suntem o profesie unită și împreună avem același țel”, a afirmat șeful ANSVSA.

Autoritățile urmăresc ca vaccinarea să contribuie la limitarea răspândirii bolilor și la reluarea exporturilor de ovine către țările din afara Uniunii Europene, un obiectiv important pentru crescătorii români.