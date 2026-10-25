Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1

Interviul unui microbist dezamăgit de rezultatul meciului FCSB – RAPID, încheiat 4 – 1, s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

„S-a terminat 4-1? M-am dus până la baie era 1-0 pentru Rapid și cine e Rapid?

M-am întors de la baie era 3-1.

M-am întors să iau o bere, 4-1.

Am zis că dacă mă mai duc o dată la baie, e 7-1 sigur”, a spus, cu mâhnire, tânărul fan Rapid.

În derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga, disputat pe 24 octombrie 2026, FCSB-ul lui „Reghe” a învins pe Rapid București cu scorul de 4-1, după o revenire spectaculoasă în repriza secundă.

Meciul s-a jucat pe Arena Națională.

Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca tehnică a FCSB pe 24 septembrie 2026, bifând cel de-al treilea său mandat la conducerea echipei roș-albastre.

Sursa video: Facebook / Constantin Sebastian