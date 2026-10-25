Prima pagină » Sport » Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1

Interviul unui fan dezamăgit de rezultatul FCSB-RAPID, 4-1 s-a viralizat rapid: Dacă mă mai duc o dată până la baie sigur e 7-1

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Interviul unui microbist dezamăgit de rezultatul meciului FCSB – RAPID, încheiat 4 – 1, s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. 

„S-a terminat 4-1? M-am dus până la baie era 1-0 pentru Rapid și cine e Rapid?

M-am întors de la baie era 3-1.

M-am întors să iau o bere, 4-1.

Am zis că dacă mă mai duc o dată la baie, e 7-1 sigur”, a spus, cu mâhnire, tânărul fan Rapid.

În derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga, disputat pe 24 octombrie 2026, FCSB-ul lui „Reghe” a învins pe Rapid București cu scorul de 4-1, după o revenire spectaculoasă în repriza secundă.

Meciul s-a jucat pe Arena Națională.

Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca tehnică a FCSB pe 24 septembrie 2026, bifând cel de-al treilea său mandat la conducerea echipei roș-albastre.

Sursa video: Facebook / Constantin Sebastian

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FOTO Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”
16:43
Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”
DECES A murit Mircea Rusu! Legenda rugby-ului românesc avea 93 de ani
15:35, 24 Oct 2026
A murit Mircea Rusu! Legenda rugby-ului românesc avea 93 de ani
SPORT Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani. A avut un rol important în ascensiunea lui Gigi Becali la conducerea clubului
11:39, 24 Oct 2026
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani. A avut un rol important în ascensiunea lui Gigi Becali la conducerea clubului
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – S.C. Popești Leordeni, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 11:00
16:46, 23 Oct 2026
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – S.C. Popești Leordeni, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 11:00
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
14:15, 16 Oct 2026
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
SPORT Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
19:06, 15 Oct 2026
Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
Mediafax
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Haos în Franța! Aproape 1.000 de arestări după ciocnirile cu protestatarii, 70.000 de polițiști mobilizați
Click
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
Digi24
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Ce se întâmplă doctore
O fetiță de numai patru luni a trecut printr-o operație complexă la ochi. Ce au descoperit medicii?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Ce se întâmplă în inima femelelor lilieci la auzul propriilor pui?
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
LOTO LOTO | Tragerile LOTO de duminică, 25 octombrie 2026. Report la Noroc de peste 1,51 milioane de lei
17:33
LOTO | Tragerile LOTO de duminică, 25 octombrie 2026. Report la Noroc de peste 1,51 milioane de lei
FLASH NEWS Cum a sărbătorit Elena Lasconi Ziua Armatei Române la Câmpulung
17:18
Cum a sărbătorit Elena Lasconi Ziua Armatei Române la Câmpulung
CONTROVERSĂ Cum a ajuns să fie evaluat un tablou de Grigorescu la doar 3,5 lei. Ce spun reprezentanții Muzeului de Artă din Ploiești
17:13
Cum a ajuns să fie evaluat un tablou de Grigorescu la doar 3,5 lei. Ce spun reprezentanții Muzeului de Artă din Ploiești
NEWS ALERT Semnal neașteptat de la Moscova: Un consilier al Kremlinului afirmă că Europa ar trebui să fie inclusă în discuțiile privind pacea din Ucraina
17:00
Semnal neașteptat de la Moscova: Un consilier al Kremlinului afirmă că Europa ar trebui să fie inclusă în discuțiile privind pacea din Ucraina
SCANDALOS Primul telefon pliabil de la Apple, de 2.000 de dolari, se confruntă cu un val uriaș de reclamații la doar 48 de ore de la comercializare. Clienții se plâng că ecranele crapă de la câteva deschideri
16:52
Primul telefon pliabil de la Apple, de 2.000 de dolari, se confruntă cu un val uriaș de reclamații la doar 48 de ore de la comercializare. Clienții se plâng că ecranele crapă de la câteva deschideri
EDUCAȚIE Evaluarea Națională ar putea avea o probă în plus și un portofoliu al elevului. Ce schimbări pregătește ministrul Educației
16:51
Evaluarea Națională ar putea avea o probă în plus și un portofoliu al elevului. Ce schimbări pregătește ministrul Educației

Cele mai noi

Trimite acest link pe