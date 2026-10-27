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Cătălin Predoiu se așteaptă la atacuri teroriste în România. Ce mesaj a transmis fostul ministru de Interne după sabotajul de la Carfil

Cătălin Predoiu se așteaptă la atacuri teroriste în România. Ce mesaj a transmis fostul ministru de Interne după sabotajul de la Carfil
Cătălin Predoiu | Foto - Alexandru Dobre / Mediafax
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Cătălin Predoiu, fostul ministru de Interne, a salutat succesul comun al SRI, DIICOT și MAI în destructurarea rețelei de sabotaj de la fabrica Carfil. Acesta a avertizat însă că România s-ar putea confrunta cu noi acte de sabotaj și chiar tentative de atacuri teroriste, pe fondul intensificării acțiunilor hibride.

Într-o postare pe Facebook, Predoiu a felicitat instituțiile care au participat la operațiune și a evidențiat contribuția poliției și a structurilor din cadrul MAI, precum și importanța cooperării polițienești internaționale.

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„Salut, la rândul meu, succesul SRI și DIICOT în operațiunea de capturare a sabotorilor de la Carfil. În același timp, subliniez și rolul esențial pe care MAI l-a avut, prin structurile sale de poliție și culegere de informații, în această operațiune, care a inclus și o importantă componentă de cooperare polițienească internațională. Felicitări tuturor instituțiilor implicate și celor care au participat direct la operațiune, atât la nivel de coordonare, cât și în teren!”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

Predoiu avertizează asupra riscului unor atacuri teroriste în România

Fostul ministru de Interne consideră că incidentul de la Carfil reprezintă un nou semnal de alarmă cu privire la presiunile asupra instituțiilor responsabile de ordinea publică și securitatea națională. În opinia sa, aceste presiuni ar putea crește în perioada următoare și a avertizat că România se poate aștepta la escaladări pe linia sabotajelor și chiar la încercări de atacuri teroriste.

„Este de așteptat ca aceste presiuni să crească, pe toată linia acțiunilor hibride. Ne putem aștepta în continuare la escaladări pe linia sabotajelor și poate chiar la încercări de atacuri de tip terorist”, a avertizat Cătălin Predoiu.

Predoiu cere investiții urgente în structurile de securitate

În același mesaj, Cătălin Predoiu a atras atenția asupra nevoii de consolidare a capacităților instituțiilor care asigură ordinea publică și securitatea națională. Fostul ministru a criticat persoanele care contestă activitatea acestor structuri fără să țină cont, în opinia sa, de presiunile la care sunt supuse și de resursele logistice de care dispun.

De asemenea, Predoiu a cerut măsuri concrete pentru dezvoltarea logistică și financiară a instituțiilor, precum și investiții rapide care să le permită să răspundă eficient noilor provocări de securitate.

„Instituțiile noastre dispun de expertiza și capacitatea de a le face față, dar trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat, prin măsuri concrete de finanțare și dezvoltare a capacităților”.

Nicușor Dan a acuzat Rusia de sabotaj în România

Nicușor Dan a acuzat Federația Rusă că desfășoară operațiuni de sabotaj și război hibrid împotriva statelor europene, într-un mesaj publicat pe platforma X, după ce SRI a anunțat identificarea unei rețele coordonate din Rusia, pe care o leagă de incendiul din septembrie de pe platforma industrială Carfil din Brașov.

Ce se știe despre incendiul de la Carfil

Potrivit SRI, incendiul din 14 septembrie 2026, produs pe platforma industrială Carfil din Brașov, ar fi fost provocat de o rețea coordonată din Rusia. Serviciul a precizat că investigațiile au identificat implicarea a trei cetățeni străini, doi belaruși și un ucrainean, iar ancheta vizează și alte posibile obiective din România și din regiune.

DIICOT a anunțat că doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia. Autoritățile române au început demersurile pentru aducerea acestora în România. Cercetările vizează infracțiunea de tentativă la acte de diversiune.

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