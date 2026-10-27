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AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice, și cere răspunsuri urgente din partea autorităților statului

AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice, și cere răspunsuri urgente din partea autorităților statului
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Serviciul Român de Informații a anunțat identificarea unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă, implicată, potrivit instituției, în incendiul produs la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a ROMARM.

AUR condamnă ferm orice acțiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Asemenea operațiuni reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale și sunt inacceptabile.

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Totodată, AUR solicită președintelui Nicușor Dan, CSAT și Guvernului Niculescu să explice cum a fost posibil un asemenea incident, dacă au existat breșe de securitate și ce măsuri au fost luate pentru prevenirea unor noi atacuri.

Autoritățile responsabile trebuie să explice românilor cum a fost posibil un asemenea incident. Dacă a existat o breșă de securitate, trebuie să știm cum s-a produs, cine avea responsabilitatea prevenirii acesteia și ce măsuri au fost adoptate ulterior. Gravitatea situației impune transparență și claritate în comunicarea instituțiilor statului, nu răspunsuri evazive sau ascunderea eventualelor deficiențe.

Președintele Nicușor Dan, în calitate de președinte al CSAT, trebuie să clarifice dacă aceste amenințări au fost analizate și ce măsuri de protecție au fost dispuse. Guvernul Niculescu trebuie să prezinte verificările efectuate după incendiul din 14 septembrie și acțiunile întreprinse pentru securizarea obiectivelor strategice. Totodată, SRI, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne trebuie să clarifice, în limitele atribuțiilor legale, modul în care au fost evaluate riscurile și coordonate măsurile de prevenție.

AUR solicită o evaluare urgentă a securității obiectivelor industriale și militare strategice, verificarea măsurilor de pază și control al accesului, consolidarea cooperării între instituții și prezentarea unui plan concret de prevenție, cu termene și responsabilități clare. Eventualele deficiențe trebuie identificate și remediate, iar răspunderea stabilită acolo unde există dovezi.

Românii au dreptul să știe ce măsuri au fost luate înaintea incendiului, ce s-a schimbat după 14 septembrie și cum sunt protejate în prezent obiectivele strategice ale țării. Protejarea industriei naționale de apărare este o responsabilitate fundamentală a statului, care trebuie demonstrată prin măsuri concrete, nu doar prin comunicate și declarații.

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