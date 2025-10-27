Prima pagină » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru

27 oct. 2025, 14:37, Sport
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru

Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Scandalul „site-ul UEFA” este departe de a se fi încheiat. După degringolada apărută pe site-ul forului european, unde FCSB este confundată cu CSA Steaua și invers, astăzi vom vorbi în continuare despre acest subiect și despre noutățile apărute.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru, fostul fundaș al campioanei

Cine este românul care a trimis hârtie oficială la UEFA pentru a scoate Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB? Ce a scris acesta în mail? Răspunsurile la aceste întrebări, dar și la altele le veți afla în emisiunea din această seară, de la ora 18:00, la EXCLUSIV FCSB.

Invitații de astăzi sunt fostul fundaș al campioanei Ionuț Panțîru, nutriționistul Ovidiu Moldoveanu și antrenorul-preparator fizic Robert Panduru.

Analizăm împreună și victoria FCSB în fața arădenilor de la UTA, scor 4-0, cea mai categorică din acest sezon de Superliga. Vom vedea exact ce s-a schimbat față de ultimele meciuri ale roș-albaștrilor.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Mediafax
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
Digi24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
ANM a făcut anunțul despre vreme: Se întâmplă până pe 31 octombrie
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
„Mumii de dinozauri” excepțional de bine conservate dezvăluie primele copite de reptilă cunoscute
VIDEO Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului”
16:00
Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului”
POLITICĂ Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
15:55
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
EXTERNE Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu”
15:48
Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu”
HOROSCOP Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
15:46
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
EVENIMENT Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, în format DIGITAL. Episcopia Bucureștilor pune la dispoziție o platformă online cu informații în timp real
15:46
Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, în format DIGITAL. Episcopia Bucureștilor pune la dispoziție o platformă online cu informații în timp real