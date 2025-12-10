Prima pagină » Actualitate » România ar putea exporta ouă în Israel. O delegație sanitară israeliană a vizitat țara noastră

10 dec. 2025, 12:42, Actualitate
Miercuri, ANSVSA a anunțat România ar urma să înceapă exporte ouă în Israel. Cu o zi mai înainte, oficialii au primit vizita unei delegații a omologilor din Israel, care s-a deplasat și în județul Alba, pentru a verifica condițiile sanitar-veterinare.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a primit, zilele trecute, vizita unei delegații a Ministerului Agriculturii și Securității Alimentare din Israel (Serviciile Veterinare și pentru Sănătatea Animalelor – IVSAH), în contextul deschiderii posibilității de export de ouă de consum din România către această țară”, se arată în comunicatul publicat miercuri, pe Facebook, de ANSVSA.

Astfel, ANSVA a prezentat legile din România, precum și sistemul de control pentru siguranța alimentelor și garanțiile oferite pentru sănătatea animalelor, precum și siguranța produselor de origine animală provenite din România.

Oficialii delegației israeliene au vizitat și fabrica din Alba care și-a exprimat interesul pentru exportul de ouă de consum. Ei au văzut ferma și centrul de ambalare al operatorului, pentru a se asigura că sunt respectate standardele” de siguranță alimentară și sănătate a animalelor.

Oficialii israelieni au mai vizitat și laboratorul sanitar-veterinar de la sediul DSVSA Alba, acolo unde delegația din Israel a primit informații despre cum se desfășoară controalele ANSVSA, precum și testele care se fac în laborator.

Conform sursei citate, vizita în județul Alba a făcut parte dintr-un program mai amplu de evaluare, ce a inclus și alte județe, ca Bihor și Vaslui, iar demersul reprezintă „un pas în consolidarea poziției României ca partener de încredere pe piața internațională a produselor alimentare”.

Prin astfel de acțiuni, ANSVSA demonstrează sprijinul pentru accesul produselor românești pe piețe noi, pe baza unor standarde înalte de siguranță și calitate, implementate unitar la nivel național, în colaborare cu structurile teritoriale, precum DSVSA Alba”, arată sursa citată.

De precizat este că Israelul nu este singura țară cu care România își dorește stabilească relații de export. Un demers similar a fost și vizita unei delegații din Vietnam, pentru inițierea procedurilor necesare pentru aprobarea exporturilor de carne de pasăre.

