Târgoviște: Bărbat prins în flagrant în incinta unui liceu, unde intrase pentru a vinde canabis elevilor

Maya Radu
10 dec. 2025, 13:02, Actualitate
Fenomenul vânzării de droguri în rândul elevilor este greu de oprit. Clienții sunt racolați chiar din rândul elevilor și chiar în incinta școlilor. La Târgoviște, un bărbat a fost prins în flagrant în incinta unui liceu unde intrase pentru a vinde canabis elevilor.

Agenții de pază ai liceului au dat alarma

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, îl cercetează pe un bărbat de 34 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Acesta a fost prins în flagrant delict, după ce ar fi pătruns fără drept în incinta unui liceu, din municipiul Târgoviște, cu scopul de a vinde, respectiv a oferi canabis elevilor.

La solicitarea de sprijin a agenților de pază ai unității școlare, bărbatul în cauză a fost imobilizat de către un echipaj de jandarmi, asupra sa fiind descoperite 3 doze de drog de risc (canabis) și un grinder.

A fost pus în aplicare un mandat de percheziție, fiind descoperită și ridicată de la locuința celui în cauză o cantitate de canabis, precum și alte mijloace de probă.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea celui în cauză.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

