Descoperire macabră în Oradea. Cadavrul unei persoane a fost găsit într-o mașină carbonizată

Descoperire șocantă în Oradeea. Marți, cadavrul unui bărbat în vârstă de 40 de ani a fost găsit într-o mașină carbonizată, părăsită pe câmp, la ieșirea spre Sântandrei, lângă calea ferată.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean, a declarat miercuri că victima a fost descoperită de un curier care se afla în zonă. La fața locului s-au deplasart de urgență polițiști criminaliști, pompieri și procurori, după care zona a fost izolată.

„În cursul zilei de marţi, prin apel la 112, organele de poliție au fost sesizate cu privire la faptul că a fost descoperit un autoturism carbonizat, pe un drum neasfaltat între Oradea și Sântandrei. În interior se afla un cadavru, cu urme evidente de carbonizare. În prezent putem afirma cu certitudine că nu există suspiciuni privind săvârşirea unei infracţiuni de omor”, a subliniat procurorul.

Potrivit ultimelor informații, victima este un bărbat originar din Cluj, stabilit în Oradea. Autoturismul în care a fost găsit cadavrul său nu îi aparținea, acesta fiind folosit pentru activități de ride-sharing. Din 13 noiembrie, aceasta activa atât în platforma Bolt, cât și în Uber, prestând servicii cu autoturismul Dacia Lodgy în care, ulterior, corpul său a fost descoperit carbonizat.

Conform informațiilor oferite de Bihoreanul, numele bărbatului este Mircea Iuhaș. Potrivit unor surse judiciare, acesta avusese în trecut probleme cu legea, condamnări pentru infracțiuni rutiere și furturi de biciclete, însă fusese ulterior reabilitat.

Procurorii nu exclud variata ca incidentul să fi pornit cu o noapte înainte, iar exploia să fi fost cauzată de o instalație GPL, montată pe autoturism.

„Se pare că a avut loc o deflagrație care nu a fost observată de nimeni, cel mai probabil pentru că s-a produs în timpul nopții, într-o zonă izolată”, a mai precizat Ardelean.

Autovehiculul în care a fost găsit cadavrul urmează să fie expus unei expertize tehnice, iar imaginile de pe camerele de supraveghere montate în zonă vor fi analizate.

