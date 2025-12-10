Prima pagină » Știri externe » Secretele planului SUA pentru Ucraina, dezvăluite de Washington Post: zonă demilitarizată în Ucraina și control pe Centrala Nucleară de la Zaporojia

10 dec. 2025, 12:53, Știri externe
Secretele planului SUA pentru Ucraina, dezvăluite de Washington Post: zonă demilitarizată în Ucraina și control pe Centrala Nucleară de la Zaporojia

În ciuda „tacticilor dure de negociere” ale președintelui american Donald Trump, un acord de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina „pare să se apropie”, potrivit editorialistului David Ignatius de la Washington Post (WP). Acesta citează oficiali americani, ucraineni și europeni. Acordul include, printre altele, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) și transferul Centralei Nucleare de la Zaporijia sub controlul SUA.

Potrivit unui oficial ucrainean, pachetul de negocieri include trei documente: un acord de pace, garanții de securitate și un plan de redresare economică a Ucrainei.

Din panul de pace, care conține acum 20 de puncte, se numără următoarele prevederi:

  • Aderarea Ucrainei la UE în 2027 — țările occidentale speră că acest lucru va contribui la dezvoltarea comerțului și a investițiilor, precum și la lupta împotriva corupției în țară;
  • Garanții de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite, similare articolului NATO privind securitatea colectivă, Kievul dorind ca acordul relevant să fie ratificat de Congresul SUA și ca țările europene să semneze documente separate;
  • „Suveranitatea Ucrainei va fi protejată de orice veto rusesc” – se discută limitarea armatei ucrainene la 800 de mii de soldați, în timp ce Kievul „refuză orice restricții constituționale formale”;
  • Crearea unei zone demilitarizate de-a lungul întregii linii de contact – de la Donbas la Zaporijia și Herson, iar dincolo de aceasta va exista o zonă „mai adâncă” unde armele grele vor fi interzise;
  • „Schimb teritorial” – Ucraina și Statele Unite încă se ceartă cu privire la modul în care vor fi trasate granițele;
  • Transferul Centralei Nucleare de la Zaporijia sub controlul SUA, susținând acest lucru de către unii oficiali ucraineni, notează WP;
  • Dorința administrației americane de a atrage investiții și dezvoltare economică în Ucraina — Washingtonul a propus alocarea către Kiev a 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate, drept despăgubiri, iar această sumă ar putea fi majorată.

Surse din Financial Times a relatat că Donald Trump se așteaptă ca acordul să fie încheiat „până la Crăciun” – 25 decembrie. În Europa , Wall Street Journal anunță că aprobarea ar putea dura „săptămâni sau luni”.

UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei

Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș

Guvernul Bolojan joacă Alba-Neagra cu cea mai importantă lege dintr-un an. Bugetul României, de care depind creșterile de taxe și înghețările de salarii și pensii, este la coada agendei guvernului. Ce știm până acum

