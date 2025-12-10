Nicușor Dan își ia notițe de la francezi cum să doboare dronele. Ce a învățat președintele de la producătorul mondial de unde România cumpără radare

Vizita președintelui Nicușor Dan la fabrica Thales s-a transformat într-o demonstrație video despre cum arată un șef de stat extrem de silitor. În toate cadrele, Nicușor Dan apare cu un carnețel în mână, notează frenetic și urmărește cu precizie fiecare mișcare a reprezentanților francezi, de parcă ar susține examenul final la olimpiada internațională de Apărare Antiaeriană.

Atmosfera a fost setată încă din primele minute, când toată delegația română s-a așezat la masă, iar directorul fabricii Thales a început să citească un discurs în limba română. Pronunția era vizibil stâlcită, dar suficient de clară, încât să declanșeze o reacție generală.

„Stimate domnule președinte…”

În acel moment, sala a izbucnit în râs, în frunte cu Nicușor Dan, care a început să aplaude fericit, ca un elev premiat care tocmai a fost strigat pe scenă.

Directorul a continuat, tot în română:

„Distinși membri ai delegației române, bine ați venit la Thales, cel mai mare centru de expertiză în apărare antiaeriană din Europa de peste 60 de ani. Dorim să extindem acest centru în România în viitorul apropiat.”

Un moment „festiv” care a fixat cadrul pentru întregul tur al fabricii: Nicușor Dan în rolul elevului premiant, abia sosit la olimpiadă, pregătit să nu rateze nicio informație.

Nicușor Dan a „pipăit” dronele Franței prin fabrica de armament

Într-una dintre imagini, șeful statului a fost surprins în timp ce „pipăia” o dronă, cu multă atenție și precizie. Contextul face scena cu atât mai savuroasă: în septembrie, același Nicușor Dan declara, după ce o dronă rusească a survolat România timp de 50 de minute, că nu poate spune dacă era sau nu înarmată „pentru că, nepunând mâna pe ea, nu putem ști ce avea înăuntru”.

Se pare că președintele a luat acum lucrurile foarte în serios. După luni întregi de mister, a venit momentul să afle personal „ce are o dronă înăuntru”.

În același cadru, a fost surprins și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a privit același aparat de zbor cu o expresie foarte confuză, ca un elev care a venit complet nepregătit la oră.

Un elev perfect sincronizat cu profesorul

Pe toată durata prezentărilor tehnice, Nicușor Dan pare complet absorbit. Ține carnețelul de notițe bine strâns, ochii lipiți de el și scrie conștiincios. Ridică privirea doar cât să urmărească exact direcția în care arată „profesorul”. Dacă degetul francezului se mută stânga-dreapta, privirea președintelui se mută și ea la milisecundă.

Hotărât să plece cu lecțiile la zi

În alt cadru, președintele ascultă cu un nivel de atenție demn de un olimpic. Dă din cap aprobator non-stop, privește fix în ochii specialistului și doar din când în când se oprește să studieze modelele de radar din fața lui. Carnețelul îl ține în continuare strâns, pregătit să mai noteze ceva important în caz că apare. Pare mai mult decât hotărât să se întoarcă acasă cu manualul complet.

Ce cumpără România de la Thales și ce relație are cu gigantul francez al apărării

Dincolo de momentele amuzante, vizita are o miză majoră. România se află în negocieri avansate cu Thales, al treilea cel mai mare producător de radare din lume, pentru achiziția unor sisteme performante de radiolocație, capabil să detecteze drone, avioane sau rachete la aproximativ 300 km. Dacă Bucureștiul va selecta acest sistem, Thales este pregătit să deschidă un centru regional în România, care ar însemna producție, mentenanță și locuri de muncă în industria de apărare.

Relația României cu Thales este una veche de peste două decenii. Compania franceză a furnizat deja echipamente armatei române. După vizita la fabrica Thales, președintele Nicușor Dan a transmis pe Facebook că nu vrea să fie doar cumpărător, ci un partener care produce tehnologie pe teritoriul său, în contextul investițiilor de peste 16 miliarde de euro pe care țara noastră le va face în apărare prin programul SAFE.

Thales confirmă, la rândul său, că își extinde prezența în România și consideră piața românească strategică pentru Europa de Est, mai ales în domeniile de apărare, inteligență artificială și securitate cibernetică.

Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Emmanuel Macron

În timpul vizitei sale în Franța, Nicușor Dan s-a întâlnit și cu Emmanuel Macron. Așa cum ne-au obișnuit, revederea lor a fost celebrată cu îmbrățișări, săruturi și momente emoționante. Cei doi au înregistrat și un mesaj video, atât în limba română, cât și în limba franceză, prin grădina Palatului Elysee.

AUTORUL RECOMANDĂ: