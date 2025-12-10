Prima pagină » Știri politice » Bolojan discută cu patronatele și sindicatele salariul minim pe 2026. Premierul vrea înghețarea lui:„Pentru salariul minim nu avem spații de creștere”

Bolojan discută cu patronatele și sindicatele salariul minim pe 2026. Premierul vrea înghețarea lui:„Pentru salariul minim nu avem spații de creștere"

10 dec. 2025
Bolojan discută cu patronatele și sindicatele salariul minim pe 2026. Premierul vrea înghețarea lui:„Pentru salariul minim nu avem spații de creștere”

Înghețarea salariului minim este discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care participă reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. PSD vrea majorarea salariului minim, în valoare de 4.050 de lei brut și 2.574 de lei net. Așa cum a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-ar dori ca înghețarea să se mențină doar până la sfârșitul acestui an. Premierul, însă, spunea în octombrie că s-a ajuns la „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim să fie menținut și în 2026.

În 23 octombrie, premierul Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului 2026.

„Așa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, și pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere, datorită realităților economice și bugetare pe care le avem”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Ministrul Muncii: „Salariul minim trebuie să crească în 2026”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marți, că legea trebuie respectată și salariul minim trebuie să crească în 2026. Peste două milioane de oameni trăiesc de la o zi la alta cu un salariu brut cuprins între 4.050 lei și 4.500 lei. „Un om care muncește trebuie să aibă un trai decent”, spune Manole.

„Este puțin. Iar numărul este foarte mare. Faptul de a avea oameni care muncesc și trăiesc în risc de sărăcie mi se pare inacceptabil. (…) Este o linie roșie (dacă nu va fi de acord coaliția cu creșterea salariului minim – n.r.) raportată la puterea de cumpărare a celor care muncesc. Și eu sper să nu încalce linia”, spune Florin Manole.

Sindicatele vor și ele majorarea, în timp ce patronatele se opun

Blocul Național Sindical avertizează că înghețarea salariului minim ar fi o încălcare a legislației naționale și europene și solicită creșterea, în vreme ce IMM România – care reprezintă companiile mici și mijlocii – a solicitat păstrarea salariului la 4.050 de lei brut.

IMM România a propus ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând datele unor sondaje care reflectă ”presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

