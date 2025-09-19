Prima pagină » Sport » FC Botoșani – FCSB 3-1 | Gigi Becali la capătul răbdării: „Ce rost are să vorbesc?!”

19 sept. 2025, 22:57, Sport
FC Botoșani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1.

Buucreștenii au condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea în minutul 36. FC Botoşani a revenit şi s-a impus datorită reușitelor lui Dumiter ’40 şi Kovtalyuk ’68, ‘90+2.

Gigi Becali pare că a ajuns la capătul puterilor și nu-și explică evoluția roș-albaștrilor. FCSB a ajuns pe locul 13 și are 7 puncte din 190 etape scurse din Superliga.

„N-am ce să vorbesc, așa că scuzați-mă! Ce să vorbesc, dacă nu am ce? Nu că e complicat să vorbesc, nu am ce! Ce rost are să vorbesc?!

Când o să fim în play-off, atunci o să vorbesc iar. Dacă o să fim! Dacă nu, nu mai vorbesc! Acum nu are rost. Nici nu știu, o să fim? Nu o să fim?!”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Dacă „roș-albaștrii” au obținut o singură victorie în acest sezon al Superligii, 1-0 în deplasare cu Petrolul Ploiești, în etapa a doua, FC Botoșani a adunat deja o „zestre” de 19 puncte, e pe locul 2, punctaj obținut din cinci succese și patru remize.

Cum au arătat cele două echipe la Botoșani?

  • FC Botoşani: Anestis – Ilaş, Miron, Diaw, Ţigănaşu – E. Papa (Bordeianu ’46), Aldair (Petro ’67) – Mailat (Bodişteanu ’77), Ongenda, Mitrov (Adams ’85) – Dumiter (Kovtalyuk ’67). Antrenor: Leo Grozavu
  • FCSB: Târnovanu – M. Toma (Stoian ’88), Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan (Olaru ’46), Lixandru (Chiricheş ’75) – Bîrligea, Fl. Tănase, Politic (Miculescu ’46) – Thiam. Antrenor: Elias Charalambous

Ce meciuri urmează în etapa 10?

  • Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 18.45 FC Argeş – Universitatea Cluj
Ora 21.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova

  • Duminică, 21 septembrie

Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti
Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad
Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

  • Luni, 22 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti
Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa

Mediafax
