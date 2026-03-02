Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi pentru a-i propune să vină manager general la FCSB și să redreseze echipa.

FCSB a ratat play-off-ul și omul de afaceri crede că finul său și fost antrenor al celor de la Universitatea Craiova ar fi potrivit pentru a face un lot puternic.

Acum, echipa roș-albastră are ca obiectiv locul șapte în play-out pentru a ajunge la barajului de calificare în preliminariile Conference League.

FCSB a ratat play-off-ul. Gigi Becali îl vrea pe Mirel Rădoi manager general

FCSB a învins UTA, 4-2, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii, dar a ratat play-off-ul după ce FC Argeș a câștigat cu Dinamo, 1-0, și și-a asigurat calificarea. FCSB și FC Argeș luptau pentru ultimul loc rămas în primele șase cluburi ale campionatului, dar formația roș-albastră avea nevoie de două victorii în meciurile din sezonul regulat și ca echipele contracandidate să se încurce.

„Iau măsuri, vezi? Întăresc stafful tehnic, nu ştiu, poate cu un manager general. M-a dus gândul la Mirel Rădoi să-l pun manager general, dar l-am sunat şi nu mi-a răspuns. Fiind Mirel nu poţi să-i spui că te bag cu echipa tehnică. I-am dat titulatura de manager general, dacă vine el, că e Rădoi. Nu, nu antrenor principal, momentan nu vorbim despre antrenor. Adică supervizează echipa, antrenamentele, disciplina, tot, tot, tot, ceva în plus. Nu vreau să se interpreteze că am vreo supărare pe Mihai Stoica, dar aici e vorba despre milioane de euro, frăţia e ceva şi va fi cu mine până la moarte, doar că trebuie să fac ceva. Nu vreau să fie minimalizat MM, dar trebuie să iau nişte măsuri. Noi suntem aici din cauza indisciplinei, a autorităţii. Charalambous şi Pintilii… MM trebuia să aibă o anumită autoritate şi el trebuia să vadă de ce s-a pierdut un meci. Când am pierdut cu Metaloglobus trebuia să tragă un semnal de alarmă, el trebuia să vadă, nu eu, să-mi spună ceva”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.