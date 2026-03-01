Prima pagină » Sport » Gigi Becali a găsit cine e de vină pentru ARBITRAJELE slabe din Superliga. „E direct de la capii capilor”

Gigi Becali a găsit cine e de vină pentru ARBITRAJELE slabe din Superliga. „E direct de la capii capilor”

01 mart. 2026, 13:55, Sport
Gigi Becali a găsit cine e de vină pentru ARBITRAJELE slabe din Superliga. „E direct de la capii capilor”

Gigi Becali susține că cei de la CFR Cluj au ajuns în play-off cu arbitraje favorabile, orchestrate de oameni influenți.

CFR Cluj s-a calificat în play-off după meciul cu Farul, partidă în care au fost două faze în care gazdele au cerut două penlaty-uri.

FCSB e aproape de a pierde locul de play-off, iar Gigi Becali vorbește despre arbitraje și amenință că echipa sa nu se va mai prezenta la meciuri.

Gigi Becali a găsit cine e de vină pentru arbitrajele slabe din Superliga. „E direct de la capii capilor”

„Eu cred că aici e o mână mult mai puternică decât Mureșan (n.red. – președintele CFR Cluj). Eu cred că el e prea mic pentru ce s-a întâmplat aseară. E direct de la capii capilor până la capii capilor. Capii capilor din politică și capii capilor din fotbal. Capii capilor cu capii capilor! Așa ceva nu își permitea nimeni decât dacă era din capii capilor, să îți dea cu capul în față și să se facă că nu a văzut. Asta nu are nimeni curaj, decât capii capilor cu capii capilor.

Eu sunt cum ar veni, eu putere nu am. De 100 de ori sunt mai tari decât mine (n.r. cei din așa-numitul grup de la Cluj). Sunt mai tari la ce? La hoție. Nu îmi place să fiu hoț. Că dacă voiam să fiu hoț îi furam eu, tată, de erau ei mici pitici în fața mea, dacă mă apucam și eu de așa ceva.

Organizat, de nu sufla nimeni, dar nu fac așa ceva. Eu vreau dreptatea. Dacă nu e dreptatea, nu îmi place cununa. Dacă nu merit cununa, nu o vreau. Să o iau, dar să o merit după legile jocului. Cum zice Sfântul Apostol Pavel: cine nu joacă după regulile jocului, nu primește cununa”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Omul de afaceri l-a scos și pe Nelu Varga, patronul CFR Cluj, din teoria consiprației. „Eu nu accept nedreptatea, nu vreau să mi-o dai. Cununa nedreaptă nu o primesc. Neluțu e prea mic. Așa ceva ce s-a întâmplat aseară nu poate Neluțu să facă. Prea mic ca să facă așa ceva”, mai crede Gigi Becali.

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cum a devenit Timothée Chalamet simbolul noii masculinități

Cele mai noi

Trimite acest link pe