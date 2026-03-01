Prima pagină » Sport » Ianis Zicu tună la adresa arbitrajului după Farul – CFR Cluj 1-2: „ E anormal. Ar trebui suspendați”

Ianis Zicu tună la adresa arbitrajului după Farul – CFR Cluj 1-2: „ E anormal. Ar trebui suspendați”

01 mart. 2026, 09:29, Sport
CFR Cluj a câștigat cu Farul 2-1, dar gazdele au contestat arbitrajul. Antrenorul Ianis Zicu a spus că echipei sale nu i s-au acordat două penalty-uri.

Cele două faze controversate au fost în minutul 69, când Matei Ilie l-a lovit cu capul pe Gustavo Marins, și în prelungiri, când Huja l-a tras de tricou pe Doicaru în careu.

Cei de la VAR ar fi trebuit să anunțe „centralul” pentru a analiza fazele. Meciul Farul – CFR Cluj 1-2 a fost condus de Florin Andrei, asistenți au fost Adrian Vornicu și Alexandru Vodă, Ionuț Coza a fost în camera VAR, iar Sebastian Eugen Gheorghe a fost asistent video.

CFR Cluj e în play-0ff și mai e un loc în primele șase, lupta fiind între FC Argeș și FCSB.

„A fost o partidă grea. Am controlat începutul jocului și am fost echipa care a intrat mai bine în meci. Din păcate, la prima oportunitate, adversarul a reușit să înscrie. În haosul creat de acel gol primit foarte devreme, a venit și al doilea, un semiautogol. De la 2-0 este foarte greu să joci împotriva unui adversar care se apără foarte jos. Totuși, am marcat în repriza a doua, am fost echipa mai bună și consider că am fost clar dezavantajați de două greșeli de arbitraj. Ne-am deschis, am încercat să jucăm, însă am fost surprinși în acele două momente. Pentru un sportiv este greu de digerat un astfel de rezultat, mai ales când ești condus cu 2-0 în primele 30 de minute. Nu am avut suficientă luciditate pentru a fi mai periculoși. Am dus mingea în zonele laterale, am reușit să centrăm, dar ne-a lipsit calitatea în ultima treime.

Este al doilea meci în care se repetă greșelile de arbitraj. Sperăm să nu ajungem la situația în care, la următorul joc, să avem trei erori, să mergem progresiv. Cei din camera VAR nu au avut bunăvoința să îl cheme pe central. Măcar dacă venea el și își asuma, era el suspendat 30 de etape. Consider că arbitrii din camera VAR ar trebui suspendați 20-25 de etape. Arbitrul de centru trebuia chemat să revadă fazele. Dacă nu am fi avut VAR, probabil că meciul ar fi curs altfel.

E ceva inexplicabil și pare ceva de rea intenție nu neapărat împotriva noastră, că noi suntem victime colaterale pentru, probabil, alte lucruri care sunt mai sus și ne depășesc cu echipele care produc audiență mai mare. A fost un arbitraj anormal, să nu zic altceva. A dat doar trei minute de prelungire în condițiile în care s-a stat cât s-a stat. Un sistem care ar trebui să ajute a devenit ceva fără limite. Noi am fost victime colaterale. Jucăm împotriva unor echipe de play-off și ajungem să fim călcați în picioare, chiar dacă involuntar”, a declarat Ianis Zicu.

