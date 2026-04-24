Filipe Coelho e criticat de Șumudică, deși Craiova s-a calificat în finala Cupei României

Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României, dar Filipe Coelho e criticat de Marius Șumudică, antrenor liber de contract. I-a reproșat schimbările și alcătuirea primului 11.

Cum a jucat Craiova în semifinala cu Dinamo: L. Popescu – Romanchuk (Mogoş 106), Ad. Rus, Screciu (Badelj 91) – Carlos Mora, Cicâldău (A. Creţu 96), Mekvabishvili, Fl. Ştefan (Bancu 73) – D. Matei (Băsceanu 73), Nsimba (Al Hamlawi 60), Samuel Teles.

Universitatea Craiova a câștigat cu 4-1, după loviturile de departajare, meciul cu Dinamo.

„Schimbările pe care le face Coelho au fost catastrofale. Îl scoți pe Screciu și îl bagi pe Badelj care, săracul, e din alt film. Îmi aduc aminte de meciul cu AEK Atena în care îl bagă pe Stevanovic, fundașul central, și pe Mogoș și termină cu 6-7 fundași centrali, cu mijlocași defensivi și iau gol de lângă Mogoș. Acum au luat gol de lângă Badelj. Bașca vine Rus la flash-interviu după meci și spune: A vrut să mă scoată domnul Coelho, dar i-am zis că mai pot.

După ce îl scosese pe Screciu. Și pe acest fler al jucătorului, Rus marchează și îi duce la penalty-uri unde eu nu sunt de acord că e loterie. Jucătorii de la Craiova au bătut excepțional, în condițiile în care în spate aveau o peluză alb-roșie care apasă. Pe ei nu i-a interesat, factorul psihic contează și au bătut foarte bine. Și Popescu a scos două mingi, dar pe a lui Milanov cred că o scoteam și eu”, a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.

„Bancu trebuia să fie în primul 11”

„Bancu este un jucător care indiscutabil trebuie să facă parte din primul 11. Este indispensabil Craiovei și în momentul de față este cel mai bun fundaș stânga și pentru echipa națională. Din puncte de vedere ofensiv îți aduce un plus mult mai mare decât Ștefan, dar și defensiv este mult mai abil, cunoaște, a jucat în sistemul ăsta mai mult decât Ștefan, este incomparabil.

Acum nu știu cum a gândit Coelho. Este un antrenor care îți ia ochii, este echilibrat, vorbește foarte frumos, este foarte calm. Nu mi-au plăcut două lucruri. Nu mi-au plăcut schimbările și doar norocul a făcut ca Universitatea Craiova să mai ajungă la acea șansă a penalty-urilor.

Și nu mi-a plăcut, eu sunt mai exuberant, că a intrat imediat la cabine după o semifinală de Cupă așa tensionată. Tu, să dai mâna cu antrenorul advers și să pleci la cabine, să nu stai lângă jucătorii tăi, să nu te bucuri cu ei și să aștepți jucătorii echipei adverse și să dai mâna cu ei”, a mai spus Șumudică.

