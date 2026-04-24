Dinamovistul Kennedy Boateng, anunț despre viitorul său, după eliminarea din Cupa României: „Nu este o problemă, am oferte multe"
Dinamo a fost eliminată din Cupa României de Universitatea Craiova, după 1-1 și 1-4 la loviturile de la 11 metri. Fundașul Kennedy Boateng a acceptat să vorbească, la finalul partidei, despre viitorul său la gruparea „alb-roșie”.

Boateng a recunoscut că sunt multe oferte venite pe numele lui, astfel că are de unde alege.

Boateng, decis să plece de la Dinamo?

O decizie finală va fi luată la sfârșitul campionatului, afirmă jucătorul togolez. Până atunci, el promite să se concentreze doar pe ultimele meciuri rămase de jucat în play-off-ul Ligii 1. Totuși, sunt semnale care indică faptul că Boateng va pleca de la Dinamo la capătul sezonului.

De altfel, după semifinala disputată împotriva Universității, apărătorul african a recunoscut că are pe masă numeroase oferte. Nu a semnat, însă, cu nimeni, a anunțat fotbalistul.

„Ce putem face acum? Trebuie să continuăm.. N-a mers azi. Am marcat, am alergat la fani pentru că trebuia să le mulțumesc pentru că au fost alături de noi, iar fără ei nu am fi ajuns atât de departe, dar n-a fost suficient. Noi mai avem 5 meciuri și mai avem șansa să fim în top 3 pentru cupele europene. Nu trebuie să renunțăm acum, trebuie să muncim, să ne concentrăm pentru că nu știi niciodată. Mergem până la final și vedem unde ne situăm.

Despre contract? Concentrarea mea este acum pe meciurile rămase cu Dinamo, dar vedem ce se va întâmpla, ce ne rezervă viitorul. Pentru mine nu este o problemă, am oferte multe. Nu am semnat niciun contract cu nicio echipă, sunt cu Dinamo acum. Am zis că astea sunt știri false, cele care au apărut despre fatul că am semnat. Când semnezi cu o echipă, ei postează oficial. Nimeni nu poate posta nimic, nu am semnat nimic”, a zis Kennedy Boateng la flash-interviul de după meciul cu Universitatea Craiova.

Kennedy Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024. Are 69 de partide jucate pentru „câini” și 7 goluri marcate; de asemenea, a oferit și două pase decisive. Cota lui de piață este estimată la 1,2 milioane de euro

Matteo Duțu: „Am dat totul”

Și Matteo Duțu a vorbit despre semifinala pierdută de Dinamo. În opinia tânărului fundaș, Craiova nu a fost cu nimic superioară și doar neșansa le-a lipsit „alb-roșilor” în acest meci.

„De mâine trebuie să ne gândim la derby-ul cu Rapid. Nu e relaxare, dar e normal ca echipa care trebuie să dea gol să vină peste noi. Ei nu mai aveau nimic de pierdut. Au reacționat bine și ne-au dat gol. Se întâmplă. N-am avut noroc și asta a fost.

Eu cred că am dat tot ce puteam pe teren. După toate sacrificiile, cred că am arătat că suntem o echipă bună. Și Craiova este o echipă bună, printre cele mai bune din campionat. Mister ne-a pus la punct din punct de vedere fizic”, a spus Duțu.

În finala Cupei României, oltenii vor întâlni Universitatea Cluj.

