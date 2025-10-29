Prima pagină » Sport » Florin Bratu, despre cum arată Dinamo azi: „Pretențiile sunt de a câștiga trofee”

29 oct. 2025, 19:36, Sport
FC Dinamo București a învins-o pe CS Dinamo București cu scorul de 3-1 (2-0), marți seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal, în care formația de ligă secundă a fost gazdă.

Golurile echipei din Superligă au fost semnate de Adrian Caragea (9, 18), din pasele lui Charalampos Kyriakou și Alexandru Mihai Pop, și de Alexandru Musi (90), din assist-ul lui Stipe Perica.

Pentru formația de eșalon secund, antrenată de Florin Bratu, a înscris Cătălin Cocoș (72), după o poziție de ofsaid nesemnalizată.

Mie îmi place, exceptând că a fost o partidă ciudată pentru mine ieri, jucând Dinamo contra Dinamo, dar așa, ca formă, mie îmi place formatul Cupei României.

Înainte eram obișnuit cu Cupa având un singur meci și te calificai sau nu te calificai, acum ți se dau mai multe șanse, jucând trei meciuri în grupă, ca să poți și să câștigi trofeul.

Chiar am fost întrebat ieri dacă Dinamo are echipă sau ar trebui să se bată la câștigarea trofeului. Și am spus că e foarte important un trofeu, pentru că suporterii dinamoviști nu mai știu ce înseamnă asta de peste 10 ani, de peste 15 ani, să câștigi un trofeu și nu poți să îi aduci la stadion sau să le creezi niște vise dacă nu ai ceva palpabil, dacă nu câștigi ceva.

Lucrul acesta cred că ar trebui să-l facă Dinamo în viitorul cel mai apropiat pentru a-și aduna suporterii, pentru a-i readuce la stadion.

Derby-ul FCSB - Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei?

„Trebuie să readucem istoria pe masa clubului Dinamo”

Au fost problemele acelea financiare cu ani în urmă, insolvențe și toate cele și cumva suporterii s-au atașat sufletește de echipă din punctul acesta de vedere.

Pretențiile sunt de a câștiga trofee, de a readuce istoria pe masa clubului Dinamo și de asta au început să fie pretențioși și cu siguranță mai taxează lipsa de jocuri bune, și are ca rezultat revenirea suporterilor la stadion”, a declarat Florin Bratu la Radio Sport Total FM.

Mediafax
