Prima pagină » Sport » Care sunt top 3 preferințe pugilistice pentru Lucian Bute

Care sunt top 3 preferințe pugilistice pentru Lucian Bute

15 feb. 2026, 11:46, Sport
Care sunt top 3 preferințe pugilistice pentru Lucian Bute
Galerie Foto 5

Lucian Bute, fostul nostru campion mondial la box profesionist, este stabilit în Canada de mai mulți ani.

Dacă ar fi să facă o ierarhizare a marilor pugiliști ai tuturor timpurilor, marele sportiv s-ar opri la trei nume: Mohammad Ali, Joe Calzaghe și Francisc Vaștag!

Care sunt top 3 preferințe pugilistice pentru Lucian Bute

Pe marele Mohammad Ali, nu l-a prins vreodată boxând. I-a urmărit meciurile doar pe internet. Dar Lucian Bute, multiplu campion mondial în boxul profesionist, îl plasează între pugiliștii lui preferați.

„Când el boxa ultimele lui meciuri eu abia mă nășteam. I-am urmărit meciurile pe internet. Eu cred că nu în întâmplător i s-a spus The Greatest. Să te miști în ring așa cum a făcut-o el la categoria grea, e ceva ieșit din comun.

Este unul dintre boxerii pe care i-am admirat enorm de mult. Alături de el s-ar mai afla Floyd Mayweather Jr și Roy Jones”, a declarat Lucian Bute.

Se declară fascinat și de stilul lui Joe Calzaghe

Despre Joe Calzaghe, super campionul care s-a retras neînvins din boxul profesionist (46-0) are doar cuvinte de laudă.

„Loviturile cu stânga, aproape nimicitoare, făceau deliciul oricărui meci al lui. Și nu numai.

Stilul de box abordat. Era boxerul complet. De asta se și înscrie în topul preferințelor mele.

Este o plăcere să vezi sau să revezi un meci de-al lui”, a mai precizat Lucian Bute.

Inegalabilul, Feri Vaștag

Din România chiar dacă nu a câștigat aurul olimpic, pentru Lucian Bute cel mai valoros boxer român a fost, este și va fi, inegalabilul Francisc Vaștag.

„Eu îl consider pe Feri cel mai valoros pugilist român din toate timpurile. Sunt convins că dacă după Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996 ar fi făcut pasul spre profesionism devenea sigur campion mondial. Și nu o singură dată”, a msi adăugat Bute.

Un meci stelar, cel dintre Tyson Fury și Deonatay Wilder

Da, multe, foarte multe lupte senzaționale a urmărit Lucian Bute de-a lungul timpului.

Meciuri care l-au făcut să simtă că, uneori, pugilatul este vecin cu arta. Dar un singur meci nu-l va putea uita vreodată. Cel dintre Tyson Fury și Wilder.

„Este vorba de cel de-al doilea meci dintre cel trei disputate de cei doi. A fost un meci stelar. Au fost reciproc pe jos de mai multe ori și în ultima repriză Wilder l-a pus la podea pe Fury.

Am crezut că nu se mai ridică, după ce, numărat până la șase, era pur și simplu întins pe ring. Dar în final a terminat meciul iar decizia finală a fost egală, meci nul. Este un meci de manual „, a mai precizat marele campion român.

Recomandarea video

Mediafax
Viktor Orban numește care este adevărata amenințare pentru Ungaria: „O sursă de pericol iminent”
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
Prințul William îl voia pe Andrew alungat din familia regală „înainte ca situația să se agraveze”, după interviul despre relația acestuia cu Epstein
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Balcanii și Marile Puteri. Ce se întâmpla aici în anii 1912–1913
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cumpără acum, regretă mai târziu: cum funcționează shoppingul compulsiv online

Cele mai noi

Trimite acest link pe