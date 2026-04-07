Galatasaray nu îl va uita pe Mircea Lucescu, antrenorul care a ridicat trofeul Supercupa Europei deasupra capului

Galatasaray este îndoliată după trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, antrenorul care în 2000 a ridicat deasupra capului trofeul Supercupa Europei, un meci istoric disputat împotriva lui Real madrid, scor 2-1 (după prelungiri).

Mesaj emoționant transmis de Galatasaray: „Nu te vom uita”

La aflarea cumplitei vești, Galatasaray a postat pe rețelele sociale un mesaj emoționant.

„Galatasaray – Cu profundă durere am aflat de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, care a adus în țara noastră un alt trofeu european prin câștigarea Supercupei UEFA și care ne-a fost și antrenor în timpul celui de-al 15-lea sezon de campionat. Transmitem condoleanțe familiei, celor dragi și comunității fotbalistice a lui Mircea Lucescu. Nu te vom uita, Lucescu”, se arată în mesajul postat de Galatasaray.

