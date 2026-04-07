Mircea Lucescu, fost antrenor și selecționer al echipei naționale de fotbal, a murit, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din Capitală. Acesta intrase inițial în stop cardio-respirator vineri dimineață, cu doar câteva momente înainte de a fi externat. Ulterior, a rămas internat și duminică a intrat în stare critică, fiind transferat la secția de Terapie Intensivă. Acesta s-a stins din viață marți cu familia alături.

„Il Luce” rămâne în istoria fotbalului sportului, un simbol al disciplinei si al determinării, al pasiunii și muncii asidue.

„Il Luce” s-a stins, însă istoria sa rămâne vie. Mircea Lucescu a murit după ce starea lui s-a agravat considerabil, vineri 3 aprilie 2025. Acesta fusese internat, de urgență, duminică după ce a leșinat în timpul unui cantonament cu naționala României la Mogoșoaia.

„Revenind la comunicatul inițial al SUUB, precizăm că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical .

Precizam că vom interveni public dacă apar elemente noi în evoluție”, a transmis SUUB, după ce Mircea Lucescu a suferit al doilea infarct în dimineața zilei de vineri.

Mircea Lucescu a fost luat cu targa de către personalul medical după ce a suferit primul infarct, cu doar câteva momente înainte de a fie externat.

În dimineața zilei, în care a Lucescu a făcut de două ori infarct, asistentele de la spital au discutat despre starea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer avea o tensiune alarmantă: „Avea 18 cu 10, dar e de la nervi”, mai notează ProSport.

Mircea Lucescu fusese internat la spitalul Universitar după ce a leșinat

Mircea Lucescu a fost internat duminică la spitalul Universitar din Capitală, după ce i s-a făcut rău și a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia, după ce a suferit o tulburare majoră a ritmului cardiac, au precizat surse Gândul, la momentul respectiv. În urma acestui incident, atrenorul a rămas spitalizat la secția de cardiologie, pe unitatea de terapie coronariană acută. Medicii îi montaseră un defribrilator.

Mircea Lucescu anunțase de pe patul de spital că își încheie mandatul de selecționer, după meciul cu Turcia: „M-am și supărat atât de tare”

Mircea Lucescu a transmis, la puțin timp după ce fusese internat la Spitalul Universitar, că își încheie mandatul de selecționer. Acesta a mărturisit că a fost foarte afectat de înfrângerea suferită de România în meciul cu Turcia, care a spulberat speranțele naționalei pentru calificarea la Cupa Mondială.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal.

Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac un alt set de investigații.

Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa.

Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde.

Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.

Momentul memorabil dintre Mircea Lucescu și Pelé la mondialele din 1970

Mircea Lucescu și-a dedicat viața fotbalului, a început să joace în 1963, iar 16 ani mai târziu a devenit antrenor. Participarea cu naționala la turneul final mondial, Mexic 1970, a fost punctul culminant al carierei. Lucescu a fost căpitan în toate cele trei meciuri, în cea mai dificilă grupă de la Campionatul Mondial. A jucat împotriva lui Pelé și a făcut schimb de tricouri cu cel supranumit „Perla Neagră”.

De-a lungul celor 46 de ani, în care a fost antrenor, a pregătit 12 cluburi (Brescia și Rapid, de câte două ori) și două naționale (România, de două ori, și Turcia).

22 de trofee la Shakhtar

Shakhtar este echipa pe care Mircea Lucescu a antrenat-o vreme de 12 ani, din 2004 până în 2016, și alături de care a cucerit 22 de trofee. Din palmares, face parte și Cupa UEFA, în 2009, la ultima ediție sub acest nume.

