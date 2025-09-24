FCSB, codașă în clasament, ar lupta pentru play-off dacă ar bate în următoarele cinci etape. Asta susține Gigi Becali, care crede că doar Universitatea Craiova și Rapid nu pot fi scoase din play-off-ul Superligii.

FCSB e pe locul 13 în Superliga, cu șapte puncte. Are o singură victorie în campionat în zece etape și o așteaptă meciuri grele, inclusiv cu liderul Universitatea Craiova.

Până la revenirea de care vorbește Gigi Becali, FCSB va debuta în grupa Europa League.

Dinamo e pe locul trei, 19 puncte, cu 12 peste echipa roș-albastră.

Gigi Becali a făcut calculele de play-off, iar declarația îi va enerva pe roș-albi. „Dinamo poate să iasă. Nu are jucători de valoare”

„Dacă băteam la Botoșani ne apropiam și noi acolo. Nu stau să mă gândesc ce o face Rapid. Îmi doresc să mănânce bătaie, dar nu stau să mă gândesc acum la Rapid și Craiova. Rapid, normal, jucând acasă, te gândești că poate face un egal. E greu să mănânce bătaie. Iar Craiova, n-am ce să zic… Nu mă așteptam. Este echipă mai valoroasă.

Egalul lui Dinamo cu Farul este mai important. Noi trebuie acum să o luăm pas cu pas să depășim echipele din fața noastră. Peste 5 etape trebuie neapărat să fim acolo la 3-4 puncte de play-off. Apoi să intrăm și să vedem noi ce facem.

În următoarele 5 etape 5 victorii să fii aproape în play-off. Cred că direct în play-off. Legate 5 victorii, că jucăm și cu echipe aflate în fața noastră. Craiova nu ai cum să o scoți din play-off.

Vorbim de Botoșani, Argeș, Dinamo și Slobozia, astea 4. Problema mea nu este Farul, nu e în play-off, nu am treabă cu ei. E vorba de cele care au distanță mai mare. Poți să te bați cu Dinamo la play-off. Singurele pe care le văd în play-off, care nu pot ieși, sunt Craiova și Rapid. Dinamo poate să iasă, nu vreau să o subestimez, dar nu are niște jucători de valoare. E doar Cîrjan, care face diferența din când în când”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.