Ofertă de milioane pentru Zeljko KOPIC și Florentin Petre. Au fost chemați să antreneze în noul „El Dorado” al fotbalului

Antrenorul principal al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), dar și „secundul” său, Florentin Petre, au fost chemați să profeseze în noul „El Dorado” al fotbalului. Un club puternic din țările arabe le-a pus pe masă oferta de milioane, scrie PROSPORT.RO.

Cu tehnicianul croat pe bancă, Dinamo și-a revenit și în prezent este o forță a Ligii 1.

Ce răspuns a dat Kopic

Din echipa care în urmă cu câțiva ani se zbătea în subsolul clasamentului, Dinamo atacă acum play-off-ul, cu obiectivul clar de a obține o califice în cupele europene.

Astfel, nu-i de mirare că munca depusă de Kopic și staff-ul său a fost remarcată și în afara țării. Un club din zona arabă ar fi trimis o ofertă pentru cei doi antrenori de la Dinamo, scrie PROSPORT.RO. Din câte se pare, arabii au intrat la negocieri cu impresarii celor doi, dar, cel puțin pentru moment, nu se pune problema ca Zeljko Kopic și Florentin Petre să plece de la echipă.

La începutul anului, croatul a intrat în ultimele șase luni de contract cu Dinamo, dar pe 10 ianuarie el a semnat prelungirea până în iulie 2028.

La finalul ultimei partide de campionat, cu Farul Constanța, scor 1-1, pe Arena Națională, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, l-a „înțepat” pe Kopic.

„Kopic a simțit că în prima repriză puteam să închidem jocul, de asta a strigat la ei să nu rateze ocaziile pe care le-au avut. Nu îmi dau seama, am făcut 3 schimbări, aveam 5, nu-mi dau seama cum a fost dinamica jocului, a simțit mult mai bine jucătorii în teren, dacă aveam nevoie de 5 schimbări sau nu, dar din păcate nu au adus plus. Pe final, dacă eram mai lucizi, ar fi trebuit să gândim mai bine”, a reacționat Nicolescu la Digi Sport.

