Gigi Becali se umple de bani. „12 milioane de euro pe care îi iau acum”

24 sept. 2025, 08:45, Sport
Gigi Becali a spus că va încasa în curând 12 milioane de euro. 5.7 milioane de euro sunt de la UEFA, iar 6.3 sunt de la Al Gharafa care vor achita transferul lui Florinel Coman, din 2024, după ce FCSB s-a judecat cu echipa din Qatar.

Finanțatorul FCSB susține că în acest sezon va încasa aproximativ 30 de milioane de euro de pe urma participării echipei în Europa League.

FCSB debutează joi, 25 septembrie, în grupa Europa League, cu Go Ahead Eagles. Meciul e de la 19:45 în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

„Eu știu așa, trebuie să intre 5,7 milioane de euro pe 26 sau 28. Și încă 6,3. Deci 12 milioane pe care îi iau acum. Banii pe Coman și de la UEFA. Eu asta știu, pe urmă e treaba lor. Să critice ei. EI critică, că Becali face, bine mă, critică tu pe Becali și Becali ia doar 12 milioane luna asta. Eu mă uit cum critică unii și râd. Totul se face numai pe bani. 12 milioane e cam jumătate din buget. Nu știu cât e bugetul. Credeți că eu sunt ca și Copos? Fac socoteală, dar nu sunt din ăla cu bugetul. Vorbește cu Copos, cu Rotaru, cu Șucu. Eu fac buget la fotbal? Când trebuie să dai bani, dai bani. Nu faci sumă fixă. Dacă ăla e bugetul, uite că clachezi.

Dacă încasez 12 și mai iau încă 6-7 din Europa, plus de la televiziune încă 3, încă două de la sponsor. Tu îi zici lui Becali cum să facă fotbal? Ferească-ne! Becali e prea prost, nu știe… dar eu încasez 30 de milioane de euro anul ăsta. Eu sunt în Europa League, e altă echipă din România în Europa League?”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

GÂNDUL GREEN „Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
10:00
„Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”
09:59
Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”
VIDEO Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”
09:51
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”
POLITICĂ Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
09:48
Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
ACTUALITATE PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
09:34
PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps