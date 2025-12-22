FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid, în etapa a 21-a din Superliga de fotbal. Elevii lui Charalambous sunt pe locul 9, cu 31 de puncte, iar Rapid e lider, cu 39 de puncte.

În această seară, de la ora 20.00, se joacă ultimul meci din Superligă, Univ. Craiova – Csikszereda Miercurea Ciuc.

Gigi Becali exultă după 2-1 cu Rapid și ironizează un alt patron de Superligă: „Noi suntem leul, nu crocodilul”

Gigi Becali radia de bucurie după victoria la limită, 2-1, cu giuleștenii lui Costel Gâlcă.

„Am bătut pe Rapid, sunt la patru puncte de ei dacă începe play-off-ul. În zece meciuri începe play-off-ul! Putem să terminăm și pe primul loc! Au fost 14 puncte între noi, cele mai multe!

Botoșaniul o să vină sub noi! Podiumul îl garantez! Iftime se pricepe de fotbal: «Vine crocodilul și ne înghite pe toți!» Asta a zis! Că vine crocodilul și îi mănâncă pe toți!

Noi suntem leul, nu crocodilul. Leul înseamnă putere! Sau tauri suntem noi. Nu suntem câine, lup, crocodil!

Nu mi-a fost teamă pe final. Nu mi-au dat emoții. Dacă mai sunt 10 minute, cinci minute, e 2-0, am nevoie să dau gol? Am nevoie să țin de minge. S-a luat golul ăla. Apoi, ce ocazie au mai avut? A mai fost? Nu au mai avut. Nu au avut șut pe poartă la 2-1, cum să ai emoții?

„Posesie, mingea la mine, pasez, încredere”

În mod deosebit mi-a plăcut jocul! Posesie, mingea la mine, pasez, încredere. Asta înseamnă încredere, mișcare pe teren. Mingea la mine! Asta înseamna joc, jucători valoroși. Pasăm din prima, pac, pac, pac! Asta înseamnă încredere.

Prima repriză nu au avut ocazie! Cum să te bată o echipă care a dat gol dintr-un 11 metri? Nici ăla, nu știu… Nu mi se pare. Dacă nu îi dă peste picioare, nu mi se pare. Dacă îi dă… Nu are rost să comentăm asta”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.