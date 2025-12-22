Prima pagină » Sport » Gigi Becali EXULTĂ după 2-1 cu Rapid și ironizează un alt patron de Superligă: „Noi suntem leul, nu crocodilul”

Gigi Becali EXULTĂ după 2-1 cu Rapid și ironizează un alt patron de Superligă: „Noi suntem leul, nu crocodilul”

22 dec. 2025, 12:56, Sport
Gigi Becali EXULTĂ după 2-1 cu Rapid și ironizează un alt patron de Superligă: „Noi suntem leul, nu crocodilul”
Galerie Foto 5

FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid, în etapa a 21-a din Superliga de fotbal. Elevii lui Charalambous sunt pe locul 9, cu 31 de puncte, iar Rapid e lider, cu 39 de puncte.

În această seară, de la ora 20.00, se joacă ultimul meci din Superligă, Univ. Craiova – Csikszereda Miercurea Ciuc.

Gigi Becali exultă după 2-1 cu Rapid și ironizează un alt patron de Superligă: „Noi suntem leul, nu crocodilul”

Gigi Becali radia de bucurie după victoria la limită, 2-1, cu giuleștenii lui Costel Gâlcă.

„Am bătut pe Rapid, sunt la patru puncte de ei dacă începe play-off-ul. În zece meciuri începe play-off-ul! Putem să terminăm și pe primul loc! Au fost 14 puncte între noi, cele mai multe!

Botoșaniul o să vină sub noi! Podiumul îl garantez! Iftime se pricepe de fotbal: «Vine crocodilul și ne înghite pe toți!» Asta a zis! Că vine crocodilul și îi mănâncă pe toți!

Noi suntem leul, nu crocodilul. Leul înseamnă putere! Sau tauri suntem noi. Nu suntem câine, lup, crocodil!

Nu mi-a fost teamă pe final. Nu mi-au dat emoții. Dacă mai sunt 10 minute, cinci minute, e 2-0, am nevoie să dau gol? Am nevoie să țin de minge. S-a luat golul ăla. Apoi, ce ocazie au mai avut? A mai fost? Nu au mai avut. Nu au avut șut pe poartă la 2-1, cum să ai emoții?

„Posesie, mingea la mine, pasez, încredere”

În mod deosebit mi-a plăcut jocul! Posesie, mingea la mine, pasez, încredere. Asta înseamnă încredere, mișcare pe teren. Mingea la mine! Asta înseamna joc, jucători valoroși. Pasăm din prima, pac, pac, pac! Asta înseamnă încredere.

Prima repriză nu au avut ocazie! Cum să te bată o echipă care a dat gol dintr-un 11 metri? Nici ăla, nu știu… Nu mi se pare. Dacă nu îi dă peste picioare, nu mi se pare. Dacă îi dă… Nu are rost să comentăm asta”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Recomandarea video

Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Erwin Schrödinger și „pisica” care a schimbat fizica: povestea unui laureat Nobel exilat de naziști
POLITICĂ Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
15:04
Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
15:00
Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
EXTERNE Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
14:26
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
ULTIMA ORĂ Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
14:20
Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
VIDEO Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
14:17
Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”

Cele mai noi