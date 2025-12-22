Rapidiștii acuză arbitrajul după 1-2 cu FCSB. Panduru a analizat faza ce s-a petrecut în prelungiri și este sigur că Istvan Kovacs a greșit: „Penalty”

Rapid a pierdut și derby-ul cu FCSB, scor 1-2, dar din nou s-a plâns de arbitraj, acuzând neacordarea unei lovituri de la 11 metri. Arbitrul partidei a fost Istvan Kovacs, cel mai apreciat „central” român al momentului.

După meci, analizând faza petrecută în prelungiri, pe care giuleștenii o reclamă, Basarab Panduru a clamat: „Penalty!”.

Ce s-a întâmplat în minutul 90+3

Chiar dacă a primit cel dintâi penalty în 21 de etape de campionat, rapidiștii nu sunt mulțumiți și susțin că mai meritau încă unul, în prelungirile derby-ului cu FCSB. Istvan Kovacs a dictat câte o lovitură de la 11 metri pentru ambele echipe, dar în cel de-al 3-lea minut al prelungirilor nici nu a vrut să audă de protestele giuleștenilor, care au văzut fault și henț la duelul dintre Hromada și Șut.

Scorul era 2-1 pentru FCSB, moment în care Ciobotariu a trimis mingea în careul „roș-albaștrilor”. Hromada a sprintat spre poartă, iar din spate Șut l-a împins, folosind o forță disproporționată. Chiar dacă rapidistul a fost îmbrâncit clar și a căzut, Kovacs a rămas impasibil, făcând semn că jocul poate continua.

Imediat după acest fault incriminat de giuleșteni, mingea a atins pământul și de acolo a sărit în brațul lui Șut, pe reluări părând că mijlocașul campioanei joacă intenționat balonul cu mâna.

„La fault, mi s-a părut iniţial că nu, dar acum, când văd mai bine, nu este umăr la umăr, e un brânci în spate. Mi se pare la limită.

Eu aş da penalty pentru henţ. Mi se pare că are intenţie să ducă mâna dreaptă spre minge. Asta mă face să cred că e henţ. Nu mingea vine în mână, ci el (n.r. – Șut) duce mâna spre minge. Uite, duce mâna spre minge, dă în ea, apoi îi e frică!”, a declarat Panduru, la Prima Sport.

Și Ovidiu Herea, fost fotbalist la Rapid, a fost de părere că se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri: „Nu poţi spune că e umăr la umăr aici. Este cu umărul în spatele lui. Hromada încearcă să joace mingea, iar Şut vine cu viteză şi intră în el. Cred că se putea da penalty”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jandarmii i-au „colindat” pe ultrașii de la FCSB și Rapid: amenzi de peste 124.000 de lei

Giovanni Becali detonează „bomba” înainte de FCSB-Rapid: Nicolae Stanciu, în Giulești?! „E cea mai bună variantă, trecutul lui nu are importanță”