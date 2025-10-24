Hagi DEZMINTE categoric! Turcii au anunțat că „Regele” ar părăsi definitiv România

Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul mare fotbalist acum patron la Farul Constanța, a ținut să transmită un mesaj public prin care anunță că informațiile legate de o posibilă mutare a sa în străinătate nu sunt adevărate.

Presa din Turcia a scris că fostul mare internațional ar intenționa să se stabilească pe malurile Bosforului.

Hagi dezminte categoric! Turcii au anunțat că „ Regele” ar părăsi definitiv Rom â nia

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă țară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat.

Nu a existat în niciun moment această intenție și în consecință acea știre preluată de mass-media din România este eronată”, se arată în comunicatul emis de Hagi pe site-ul Farului.

„Gheorghe Hagi, numele de neuitat al fotbalului turc și o legendă a fotbalului românesc, a decis să se stabilească definitiv în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent după ce fiul său, Ianis Hagi, s-a transferat la Alanyaspor în septembrie 2025.

Hagi și-a început căutarea de proprietăți întâlnindu-se cu consultanți imobiliari. Familia este interesată în special de vile moderne cu vedere în zonele Ciplakli și Cikcilli.

Planul de stabilire al lui Hagi este considerat un pas care va consolida imaginea orașului Alanya ca «oraș al sportivilor». Fanii și oficialii clubului așteaptă cu nerăbdare achiziția iminentă a proprietății de către legendă. Piața imobiliară din regiune a fost, de asemenea, stimulată de această căutare.

În timp ce Ianis este de așteptat să continue moștenirea tatălui său pe teren, prezența lui Gheorghe Hagi pare să adauge o motivație suplimentară echipei Alanyaspor”, au scris turcii de la yedigunhaber.com.

Ceea ce pare că l-a enervat pe Hagi, susțin apropiații, este faptul că turcii au susținut că fostul mare internațional a ajuns miercuri în Alanya pentru a se întâlni cu diverși agenți imobiliari.