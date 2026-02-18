Kyros Vassaras, șeful CCA, a recunoscut, în cadrul unei analize publicate pe site-ul FRF, greșeala centralului Radu Petrescu prin anularea unul gol înscris de FC Argeș în meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

De asemenea, a condamnat în același timp instigarea la violență împotriva arbitrilor a oficialilor piteșteni.

Kyros Vassaras vine cu precizări la scandalul de la Petrolul – FC Argeș

„CCA condamnă ferm orice formă de discurs care incită, direct sau indirect, la violență împotriva arbitrilor. Limbajul care depășește limitele criticii constructive și încurajează agresivitatea este inacceptabil într-o societate civilizată și într-un sport care promovează valorile fair-play-ului.

În contextul declarațiilor recente făcute imediat după meciul Petrolul – FC Argeș, se exprimă dezaprobarea totală față de orice discurs care poate fi interpretat ca instigare la violență sau agresiune.

Arbitrajul reprezintă un pilon fundamental al fotbalului. Orice eroare, fie ea reală sau percepută, trebuie analizată prin mecanismele regulamentare existente, nu prin amenințări sau printr-un limbaj care încurajează acte de agresiune”, susține grecul.

„Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz orpirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a comentat imaginile Kyros Vassaras, potrivit FRF.ro.

„CCA se opune categoric utilizării unor soluții software alternative”

Faza de la Dinamo – Slobozia în care mingea ar intra sau nu în poartă e un capitol special pentru Kys Vassaras.

„CCA se opune categoric utilizării unor soluții software alternative, neomologate, a căror marjă de eroare nu este cunoscută, în cadrul transmisiunilor televizate realizate de deținătorii drepturilor competiției.

Orice analiză destinată fundamentării unor decizii oficiale trebuie efectuată exclusiv prin intermediul unor sisteme certificate, conforme standardelor în vigoare, capabile să fie calibrate corespunzător și să identifice cu acuratețe situațiile de joc înainte de emiterea unor verdicte.

În special în ceea ce privește ofsaidul sau depășirea completă a liniei de către minge! Respectarea acestor cerințe este esențială pentru asigurarea credibilității actului decizional, precum și pentru protejarea integrității competiției”, admite oficialul CCA.