Prima pagină » Sport » Kyros Vassaras vine cu precizări la scandalul de la Petrolul – FC Argeș

Kyros Vassaras vine cu precizări la scandalul de la Petrolul – FC Argeș

18 feb. 2026, 17:50, Sport
Kyros Vassaras vine cu precizări la scandalul de la Petrolul - FC Argeș

Kyros Vassaras, șeful CCA, a recunoscut, în cadrul unei analize publicate pe site-ul FRF, greșeala centralului Radu Petrescu prin anularea unul gol înscris de FC Argeș în meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

De asemenea, a condamnat în același timp instigarea la violență împotriva arbitrilor a oficialilor piteșteni.

Kyros Vassaras vine cu precizări la scandalul de la Petrolul – FC Argeș

„CCA condamnă ferm orice formă de discurs care incită, direct sau indirect, la violență împotriva arbitrilor. Limbajul care depășește limitele criticii constructive și încurajează agresivitatea este inacceptabil într-o societate civilizată și într-un sport care promovează valorile fair-play-ului.

În contextul declarațiilor recente făcute imediat după meciul Petrolul – FC Argeș, se exprimă dezaprobarea totală față de orice discurs care poate fi interpretat ca instigare la violență sau agresiune.

Arbitrajul reprezintă un pilon fundamental al fotbalului. Orice eroare, fie ea reală sau percepută, trebuie analizată prin mecanismele regulamentare existente, nu prin amenințări sau printr-un limbaj care încurajează acte de agresiune”, susține grecul.

„Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz orpirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a comentat imaginile Kyros Vassaras, potrivit FRF.ro.

„CCA se opune categoric utilizării unor soluții software alternative”

Faza de la Dinamo – Slobozia în care mingea ar intra sau nu în poartă e un capitol special pentru Kys Vassaras.

„CCA se opune categoric utilizării unor soluții software alternative, neomologate, a căror marjă de eroare nu este cunoscută, în cadrul transmisiunilor televizate realizate de deținătorii drepturilor competiției.

Orice analiză destinată fundamentării unor decizii oficiale trebuie efectuată exclusiv prin intermediul unor sisteme certificate, conforme standardelor în vigoare, capabile să fie calibrate corespunzător și să identifice cu acuratețe situațiile de joc înainte de emiterea unor verdicte.

În special în ceea ce privește ofsaidul sau depășirea completă a liniei de către minge! Respectarea acestor cerințe este esențială pentru asigurarea credibilității actului decizional, precum și pentru protejarea integrității competiției”, admite oficialul CCA.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
18:26
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
SPORT Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”
18:18
Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” cu eroul de la Berlin începe la 16:45, LIVE, pe canalul de YouTube – ProSport
11:20
„EXCLUSIV RAPID” cu eroul de la Berlin începe la 16:45, LIVE, pe canalul de YouTube – ProSport
SPORT COSR, reacție în miez de noapte după evoluția peste așteptări a lui Mihai Tentea şi George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
11:08
COSR, reacție în miez de noapte după evoluția peste așteptări a lui Mihai Tentea şi George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
SPORT Selecţionerul României a fost demis. Federația anunță că „un nou capitol începe”
10:33
Selecţionerul României a fost demis. Federația anunță că „un nou capitol începe”
NEWS ALERT Maxime Felicitări! Echipa României, cea mai bună clasare din ultimii 55 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob. România nu are piste pentru acest sport
23:33
Maxime Felicitări! Echipa României, cea mai bună clasare din ultimii 55 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob. România nu are piste pentru acest sport
Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Mutații ADN au fost descoperite la copiii muncitorilor de la Cernobîl
CONTROVERSĂ MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”
18:40
MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”
SCANDAL Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”
18:39
Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”
VIDEO EXCLUSIV Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
18:22
Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
FLASH NEWS Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
18:21
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Bilanț alarmant DIICOT. Consumul și traficul de droguri în România a crescut cu 27% în 2025. Tinerii, mai expuși la substanțe psihoactive noi
18:10
Bilanț alarmant DIICOT. Consumul și traficul de droguri în România a crescut cu 27% în 2025. Tinerii, mai expuși la substanțe psihoactive noi

Cele mai noi

Trimite acest link pe