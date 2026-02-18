O lună de antrenament pe „încărcare”, adică tare, ca și modalitate de abordare.

Aceasta a fost alegerea făcut de antrenoarea Iulia Becheru pentru sportivul ei, înotătorul Robert Badea. Iar această lună de cantonament se desfășoară în Cipru.

Antrenoarea Iulia Becheru a ales pentru înotătorul Robert Badea un cantonament la căldură

Becheru a explicat de ce a optat pentru Cipru. „Inițial ne-am fi dorit dorit să mergem în Spania, dar cum locurile erau deja ocupate, ne-am orientat către Cipru. Și nu cred că a fost o alegere deloc rea. Vremea este bună și ne putem antrena în bazin descoperit. De fapt, asta am și căutat. Avem câte două antrenamente în fiecare zi. Două antrenamente pentru că suntem în perioada de încărcare. Sunt foarte mulțumită de cum merge Robert. Aș putea spune că suntem în grafic”, a declarat Iulia Becheru.

Se pregătește să susțină examenul de capacitate

Pentru Robert Badea examenul de Bacalaureat bate la ușă. Este și motivul pentru care am decis ca după cantonamentul din Cipru să schimbăm un pic registrul antrenamentelor. Vom face doar un singur antrenament pe zi, pentru a-i permite să meargă și la meditațiile pentru Bacalaureat. El va susține acest examen în sesiunea olimpicilor”, a mai precizat Iulia Becheru.

Merge la Europeanul de la Paris

La jumătatea anului, Robert va participa și la prima mare competiție importantă a anului, este vorba despre Campionatul European de seniori. „Chiar dacă el a mai fost prezent la o competiție continentală de seniori, acum este pentru prima dată când ca participa din postura de senior și nu din cea de juniori. Planul nostru este acela de a ținti cât mai sus posibil. Către o medalie”, a adăugat Iulia Becheru.

Au rămas la Steaua

Specialistul probelor de 200 și 400 metri mixt a semnat alături de antrenoarea lui prelungirea contractului cu CSA Steaua București, club unde a crescut pentru marea performanță. Cei din conducerea Stelei își pun mari speranțe în el, că la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles ar putea câștiga o medalie la una din probele lui favorite.