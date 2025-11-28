Prima pagină » Sport » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00

28 nov. 2025, 12:44, Sport
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua - Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Cele mai noi