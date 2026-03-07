Prima pagină » Actualitate » Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate

Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate

07 mart. 2026, 16:00, Actualitate
Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate
Galerie Foto 4

O ambulanță SMURD și un autoturism au fost implicate sâmbătă într-un accident pe Bulevardul Vasile Milea din Sibiu. În urma evenimentului, ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, conform Mediafax.

La fața locului au fost mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM.

Incident rutier pe Bulevardul Vasile Milea. Șapte persoane afectate

Potrivit ISU Sibiu, în accident au fost implicate șapte persoane: pacientul minor, mama acestuia și patru membri ai echipajului SMURD (trei subofițeri paramedici și un voluntar).

Copilul nu a fost rănit și a fost preluat de o altă ambulanță pentru transport la CPU Luther, unde va fi tratat pentru afecțiuni preexistente. Mama copilului, în vârstă de 26 de ani, acuză dureri la picior și va fi transportată la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.

Starea echipajului și a șoferului autoturismului

Membrii echipajului SMURD au suferit răni ușoare și vor fi transportați la UPU Sibiu pentru investigații. Șoferul autoturismului, un bărbat de aproximativ 53 de ani, a suferit multiple traumatisme și este internat la UPU Sibiu.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat după ce toate persoanele implicate au primit asistență medicală. Traficul pe Bulevardul Vasile Milea a fost reluat după intervenția autorităților, iar echipajele ISU Sibiu și SAJ au efectuat verificările finale și asigurarea zonei.

Articole recomandate:

Recomandarea video

Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat tornade de foc gigantice care ar putea salva oceanele
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur
16:18
🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur
SCANDAL Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro
15:36
Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro
GALERIE FOTO Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară”
14:44
Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară”
SPORT Începe Formula 1 ediția 2026! Știm cine va fi în pole-position la MP al Australiei de duminică
14:42
Începe Formula 1 ediția 2026! Știm cine va fi în pole-position la MP al Australiei de duminică
ULTIMA ORĂ Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București. În ce stare se află
13:01
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București. În ce stare se află
RĂZBOI Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile din cauza atacurilor iraniene
12:48
Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile din cauza atacurilor iraniene

Cele mai noi

Trimite acest link pe