O ambulanță SMURD și un autoturism au fost implicate sâmbătă într-un accident pe Bulevardul Vasile Milea din Sibiu. În urma evenimentului, ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, conform Mediafax.

La fața locului au fost mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM.

Incident rutier pe Bulevardul Vasile Milea. Șapte persoane afectate

Potrivit ISU Sibiu, în accident au fost implicate șapte persoane: pacientul minor, mama acestuia și patru membri ai echipajului SMURD (trei subofițeri paramedici și un voluntar).

Copilul nu a fost rănit și a fost preluat de o altă ambulanță pentru transport la CPU Luther, unde va fi tratat pentru afecțiuni preexistente. Mama copilului, în vârstă de 26 de ani, acuză dureri la picior și va fi transportată la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.

Starea echipajului și a șoferului autoturismului

Membrii echipajului SMURD au suferit răni ușoare și vor fi transportați la UPU Sibiu pentru investigații. Șoferul autoturismului, un bărbat de aproximativ 53 de ani, a suferit multiple traumatisme și este internat la UPU Sibiu.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat după ce toate persoanele implicate au primit asistență medicală. Traficul pe Bulevardul Vasile Milea a fost reluat după intervenția autorităților, iar echipajele ISU Sibiu și SAJ au efectuat verificările finale și asigurarea zonei.

