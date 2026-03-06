Prima pagină » Sport » Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul

Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul

06 mart. 2026, 20:58, Sport
Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul
Galerie Foto 8

Selecţionerul Mircea Lucescu, care vine după perioadă în care a fost internat în mai multe rânduri, a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026.

Naţionala României va disputa semifinala cu Turcia pe 26 martie 2026, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul

Ioan Vermeşan se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecţionerul Mircea Lucescu.

Alexandru Chipciu a suferit o leziune musculară și nu va fi apt la ora jocului, pe 26 martie. Surse Gândul susțin că un convocat surpriză din campionatul intern va fi Coubiș, 22 de ani, care a semnat cu U Cluj la început de septembrie și a jucat doar 7 meciuri la seniori.

Deși nu va fi putea juca împotriva Turciei, fiind suspendat, Denis Drăguș (Gaziantep) a fost inclus pe listă. Ar putea ajuta în cazul în care România va ajunge în finala barajului.

  • PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0)

  • FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

  • MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ŞUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11);

  • ATACANŢI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEŞAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Andrei Rațiu a primit cele mai multe voturi

Fanii primei reprezentative şi-au ales favoritul în aplicaţia Tricolorii, iar trofeul pe luna februarie i-a fost acordat jucătorului echipei Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, informează FRF.

La fel ca în ianuarie, trofeul trofeul „tricolorul lunii” din februarie a avut aceeaşi destinaţie: Spania. De această dată, suporterii l-au ales pe Andrei Raţiu, care a avut un parcurs excelent cu Rayo Vallecano şi a reuşit două assist-uri în două etape consecutive, fiind desemnat inclusiv jucătorul meciului într-o victorie cu Atletico Madrid.

Recomandarea video

Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?
FLASH NEWS Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
21:35
Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
RĂZBOI Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
21:20
Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
ANCHETĂ Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
21:05
Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
ENERGIE Războiul Orientul Mijlociu obligă țările din Golf să oprească producția de petrol și gaze. Prețul țițeiului ar putea ajunge la 150 de dolari/baril
20:54
Războiul Orientul Mijlociu obligă țările din Golf să oprească producția de petrol și gaze. Prețul țițeiului ar putea ajunge la 150 de dolari/baril
EVENIMENT Tentativă de crimă la băutură între doi minori. Un adolescent de 17 ani din Babadag și-a înjunghiat prietenul de 13 ani, spre ziuă
20:51
Tentativă de crimă la băutură între doi minori. Un adolescent de 17 ani din Babadag și-a înjunghiat prietenul de 13 ani, spre ziuă
EMOȚIONANT Mesajul unui șofer de ride-sharing, lipit pe tetieră, care a devenit viral pe rețelele sociale. Un client l-a fotografiat și a emoționat internetul
20:34
Mesajul unui șofer de ride-sharing, lipit pe tetieră, care a devenit viral pe rețelele sociale. Un client l-a fotografiat și a emoționat internetul

Cele mai noi

Trimite acest link pe