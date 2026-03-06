Selecţionerul Mircea Lucescu, care vine după perioadă în care a fost internat în mai multe rânduri, a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026.

Naţionala României va disputa semifinala cu Turcia pe 26 martie 2026, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul

Ioan Vermeşan se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecţionerul Mircea Lucescu.

Alexandru Chipciu a suferit o leziune musculară și nu va fi apt la ora jocului, pe 26 martie. Surse Gândul susțin că un convocat surpriză din campionatul intern va fi Coubiș, 22 de ani, care a semnat cu U Cluj la început de septembrie și a jucat doar 7 meciuri la seniori.

Deși nu va fi putea juca împotriva Turciei, fiind suspendat, Denis Drăguș (Gaziantep) a fost inclus pe listă. Ar putea ajuta în cazul în care România va ajunge în finala barajului.

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0)

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ŞUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11);

ATACANŢI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEŞAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Andrei Rațiu a primit cele mai multe voturi

Fanii primei reprezentative şi-au ales favoritul în aplicaţia Tricolorii, iar trofeul pe luna februarie i-a fost acordat jucătorului echipei Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, informează FRF.

La fel ca în ianuarie, trofeul trofeul „tricolorul lunii” din februarie a avut aceeaşi destinaţie: Spania. De această dată, suporterii l-au ales pe Andrei Raţiu, care a avut un parcurs excelent cu Rayo Vallecano şi a reuşit două assist-uri în două etape consecutive, fiind desemnat inclusiv jucătorul meciului într-o victorie cu Atletico Madrid.