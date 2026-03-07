Prima pagină » Actualitate » Dacă i s-ar propune, preşedintele Senatului nu ar refuza şefia SRI. Mircea Abrudean:”Nu pot să fiu ipocrit”

Dacă i s-ar propune, preşedintele Senatului nu ar refuza şefia SRI. Mircea Abrudean:”Nu pot să fiu ipocrit”

Luiza Dobrescu
07 mart. 2026, 16:10, Actualitate

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este un nume tot mai vehiculat în spaţiul public ca posibil şi viitor şef al Serviciului Român de Informaţii. Invitat la emisiunea Insider Politic, preşedintele Senatului a vorbit despre speculaţiile care se fac de ceva timp pe acest subiect. 

Instituția nu are un director civil în funcție de aproape trei ani, iar Mircea Abrudean spune că nu ar refuza dacă i s-ar propune de către preşedintele Nicuşor Dan.

„N-a fost nicio discuție în această chestiune. Sigur că speculații există în spațiul public, întotdeauna vor fi. Eu nu vânez funcții. Ocup o poziție extrem de onorantă ca președinte al Senatului și încerc să-mi fac treaba cât de bine pot aici. Cred că toată discuția despre persoane și speculațiile aferente nu este una adecvată momentului”, spune Abrudean la Prima TV, în emisiunea Insider Politic.

Preşedintele Senatului este conştient că ar avea „o misiune extrem de importantă pentru țară”.

„Nu cred că există om politic care ar refuza o astfel de propunere. Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza. Este cu siguranță o misiune extrem de importantă pentru țară și dacă aș ajunge în această situație, evident n-aș refuza. Nu este cazul. Momentan vorbim de speculații și cred că trebuie să ne întoarcem la ceea ce spuneam, la arhitectura noastră de securitate care trebuie să fie una foarte clară, mai ales în acest moment”. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fostul șef al spionilor îl critică pe Nicușor Dan pentru ezitarea desemnării șefilor SRI și SIE: Atunci când ai 5 nume nu ai niciun nume!

Sorin Grindeanu explică relația cu Ilie Bolojan: „Grea”. Ce spune liderul PSD despre comitetul de revizuire a legilor justiției: „Ce expertiză are Tudor Chirilă?”/”Trebuia să fim la Davos”/PSD nu susține Mercosur/Pe cine își dorește PSD la șefia SRI și SIE

Recomandarea video

Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat tornade de foc gigantice care ar putea salva oceanele
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur
16:18
🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur
SCANDAL Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro
15:36
Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro
GALERIE FOTO Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară”
14:44
Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară”
SPORT Începe Formula 1 ediția 2026! Știm cine va fi în pole-position la MP al Australiei de duminică
14:42
Începe Formula 1 ediția 2026! Știm cine va fi în pole-position la MP al Australiei de duminică
ULTIMA ORĂ Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București. În ce stare se află
13:01
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București. În ce stare se află
RĂZBOI Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile din cauza atacurilor iraniene
12:48
Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile din cauza atacurilor iraniene

Cele mai noi

Trimite acest link pe