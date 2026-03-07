Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este un nume tot mai vehiculat în spaţiul public ca posibil şi viitor şef al Serviciului Român de Informaţii. Invitat la emisiunea Insider Politic, preşedintele Senatului a vorbit despre speculaţiile care se fac de ceva timp pe acest subiect.

Instituția nu are un director civil în funcție de aproape trei ani, iar Mircea Abrudean spune că nu ar refuza dacă i s-ar propune de către preşedintele Nicuşor Dan.

„N-a fost nicio discuție în această chestiune. Sigur că speculații există în spațiul public, întotdeauna vor fi. Eu nu vânez funcții. Ocup o poziție extrem de onorantă ca președinte al Senatului și încerc să-mi fac treaba cât de bine pot aici. Cred că toată discuția despre persoane și speculațiile aferente nu este una adecvată momentului”, spune Abrudean la Prima TV, în emisiunea Insider Politic.

Preşedintele Senatului este conştient că ar avea „o misiune extrem de importantă pentru țară”.

„Nu cred că există om politic care ar refuza o astfel de propunere. Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza. Este cu siguranță o misiune extrem de importantă pentru țară și dacă aș ajunge în această situație, evident n-aș refuza. Nu este cazul. Momentan vorbim de speculații și cred că trebuie să ne întoarcem la ceea ce spuneam, la arhitectura noastră de securitate care trebuie să fie una foarte clară, mai ales în acest moment”.

