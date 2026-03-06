Un punct cheie pe acest traseu este Oude Kwaremont

Odată cu sosirea primăverii, ciclismul revine în prim-plan, iar sportivi de talie mondială precum Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard sau Woet van Aert intră în pregătirile dinaintea Marilor Tururi cu evenimente importante din cadrul circuitului mondial UCI.

Pe 7 martie, a 20-a ediție a cursei Strade Bianche sosește în Toscana, mai exact în jurul orașului Siena. Recunoscută pentru prestigiul și caracterul unic dat de drumurile albe de pământ pe care trebuie să le parcurgă cicliștii, această cursă clasică are un traseu de 201 km la masculin, respectiv 131 km la cursa feminină.

Ce evenimente din ciclism au loc în luna martie 2026

În cursa masculină slovenul Tadej Pogacar caută a patra victorie aici în ultimele cinci ediții, iar olandeza Demi Vollering dorește să cucerească al treilea titlu la feminin.

În perioada 8-15 martie se vor desfășura în paralel două competiții de mare anvergură, pe etape. Prima dintre acestea este Paris-Nisa, cu un traseu de peste 1245 km și 22 de echipe la start. Iar al doilea eveniment este Tirreno-Adriatico, care oferă un traseu de 1165 km între Marea Tireniană și Marea Adriatică.

Plutonul de elită rămâne apoi în Italia pentru Milano-San Remo. Prima cursă Monument a sezonului aduce pe 21 martie cele mai mari nume din ciclism pe un traseu de 298 km, cea mai lungă cursă de o zi din calendar. Datorită profilului său plat, este considerată o cursă clasică pentru sprinteri, dar faimoasele cățărări de pe Cipressa și Poggio oferă și altor tipuri de cicliști șansa de a câștiga.

Mathieu Van der Poel caută al treilea său titlu aici, dar îi va avea de înfruntat pe Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Jonathan Milan sau Mads Pedersen.

Finalul lunii martie aduce pe Eurosport și HBO Max Turul Cataloniei, care începe pe 23 martie și se încheie pe 29 martie, cu ultima etapă desfășurată pe circuitul amenajat în jurul dealului Montjuic din Barcelona. Tot în Spania, de data aceasta în nord, are loc Turul Țării Bascilor, cu un traseu de peste 800 km ce pleacă de la Bilbao pe 6 aprilie și se încheie la Bergara pe 11 aprilie.

Pe 5 aprilie are loc al doilea Monument din calendarul sezonului, Turul Flandrei, desfășurat în mod tradițional în prima duminică din aprilie. Această cursă are un traseu de 271 km între Bruges și Oudenaarde și este cunoscută pentru dealurile sale scurte și abrupte, dar și pentru secțiunile pietruite.

Un punct cheie pe acest traseu este Oude Kwaremont, cea mai lungă urcare a cursei, cu o lungime de 2,2 km și o pantă maximă de 11%.

Competiția a fost dominată în ultimii ani de Tadej Pogacar și Mathieu Van der Poel. Cei doi au câștigat cinci din ultimele șase ediții și vor fi și anul acesta în luptă directă pentru victorie.

La o săptămână după Turul Flandrei, pe 12 aprilie, Paris-Roubaix, numită și „Regina clasicelor” sau „Iadul Nordului”, reunește elita ciclismului în Franța. Cunoscut pentru lungile sale secțiuni pietruite, în special Trouée d’Arenberg, al treilea Monument al sezonului este considerat cel mai dificil, cu un traseu de 258 km ce pleacă din nordul Parisului și se încheie la velodromul din Roubaix, la granița cu Belgia. Olandezul Mathieu Van der Poel este în prim-plan și aici, unde are ocazia să obțină a patra victorie consecutivă.