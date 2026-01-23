Prima pagină » Sport » Jucăm cu Turcia și pentru „barajul” la handbal, nu numai la fotbal!

23 ian. 2026, 17:53, Sport
Prima reprezentativă de handbal a României se va duela cu reprezentativa Turciei pentru calificarea în faza a treia a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027.

La fotbal, România se va înfrunta cu Turcia în semifinala play-off-urilor pentru Cupa Mondială din 2026, în deplasare, pe 26 martie de la ora 19:00.

EHF a anunţat acum meciurile eliminatorii din handbal, în urma clasărilor pe locul 4 din grupele preliminare ale Campionatului European, care se desfăşoară în aceste zile.

România a încheiat pe locul 4 în grupa B, cu trei înfrângeri, astfel că intră în faza a doua a calificărilor europene la CM2027.

Naţionala României s-a calificat la turneul final, după ce a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară 8. Tricolorii au obţinut următoarele rezultate în preliminarii: 30-37 şi 28-24 cu Portugalia, 27-28 şi 29-30 cu Polonia, 29-29 şi 29-26 cu Israel.

A fost a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania, după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026.

Care sunt meciurile de la handbal?

Meciurile pentru calificarea în faza treia, programate în luna martie, sunt:

Bosnia – Kosovo
Georgia – Israel
Ucraina – Slovacia
Serbia – Lituania
Polonia – Letonia
Turcia – România
Grecia – Belgia
Finlanda – Muntenegru

Tragerea la sorţi a meciurilor din faza a treia, care sunt programate în luna mai, va avea loc în 31 ianuarie.

Campionatul Mondial din 2027 va avea loc între 13-31 ianuarie, în Germania, cu 32 de echipe naţionale la start.

