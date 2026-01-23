Prima pagină » Sport » Supărare cruntă pentru Becali după umilința de la Zagreb, din Europa League. Decizie fără precedent luată patronul FCSB

Mihai Tănase
23 ian. 2026, 10:28, Sport
Gigi Becali / Foto: Mediafax FOTO

Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare imediat după înfrângerea drastică suferită de FCSB în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în grupa UEFA Europa League. Pentru prima dată în acest sezon, patronul roș-albaștrilor a ales să tacă.

Umilința de la Zagreb a fost prea mult chiar și pentru Gigi Becali, cunoscut pentru aparițiile sale acide și constante în emisiunile TV de analiză după meciurile FCSB. De această dată însă, finanțatorul nu a intrat în direct la nicio televiziune pentru a comenta prestația echipei sale, semn al unei supărări profunde, scrie Prosport.ro.

FCSB traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În Superliga, campioana României se luptă să prindă play-off-ul, fiind la patru puncte de obiectiv, iar parcursul european a fost unul chinuit, început încă din preliminariile UEFA Champions League și continuat cu rezultate slabe în Europa League, unde eliminarea este iminentă.

Deși în ultimele luni Gigi Becali a fost de mai multe ori dezamăgit de evoluțiile echipei, acesta nu a ratat aproape niciun prilej de a-și spune public punctul de vedere în stilul caracteristic.

Eșecul categoric din Croația a fost însă momentul în care patronul FCSB a decis să facă un pas înapoi și să renunțe, cel puțin temporar, la expunerea mediatică.

Decizia, anunțată încă după înfrângerea cu FC Argeș

Hotărârea lui Gigi Becali nu este una complet neașteptată. După înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1, în Superliga, la Mioveni, patronul roș-albaștrilor anunțase deja că ia în calcul să își reducă aparițiile publice dacă rezultatele vor continua să fie dezamăgitoare. Partida de la Zagreb a confirmat temerile sale.

„Asta e situația, eu acum nu trebuie să mai vorbesc până ajungem în play-off. Dacă nu ajungem în play-off vă promit că nu mai vorbesc, o să scape lumea de mine. Sunt care nu suportă toată ziua pe Becali la televizor. Eu din bun simț intru, dar e cazul să mă retrag de la televizor pentru că nu mă avantajează echipa.

Și acum cred, și acum zic că luăm titlul. Dar, ca să nu par nebun în fața oamenilor. Și acum cred, dar ar trebui să tac. Dacă vă spun vouă pe ce fundamentez, nu are rost să… Eu cred că trebuie să fiu numărul 1, să îi bat pe toți. Ăsta e fundamentul. Acum e situația că nu trebuie să mai vorbesc, că nu mai am ce să vorbesc. Situația nu e normală ca eu să spun așa ceva”, a declarat Gigi Becali la PrimaSport.

