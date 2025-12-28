Jucătorul care a plecat de la FCSB: „Ne-am strâns mâinile”

Mijlocașul Malcom Edjouma pleacă de la FCSB. Jucătorul a fost criticat de Gigi Becali pentru prestația sa, dar în ultima perioadă a evoluat și omul de afaceri a decis să-i prelungească înțelegerea.

Dar, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Malcom Edjouma s-a hotărât să plece de la formația roș-albastră.

Malcom Edjouma a venit la FCSB de la FC Botoșani în 2022, pentru 330.000 de euro. A jucat în 123 de meciuri, are 18 goluri și opt pase decisive. La FCSB a câștigat două titluri de campion și o Supercupă.

Malcom Edjouma nu mai stă la FCSB: „Ne-am strâns mâinile”

În 2023, Malcom Edjouma a fost împrumutat la Bari, dar a revenit de la echipa italiană la FCSB în vara lui 2024.

„Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii, contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie şi după nu a mai semnat. Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract.

Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

După meciul cu Feyenoord, Gigi Becali spunea că-i prelungește contractul lui Edjouma: „Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului. E posibil să-i propun prelungirea, o să vorbesc personal cu el. O să-l sun și îi zic: «Dacă dai drumul la minge, îți prelungesc contractul». Dacă dă drumul la minge cum a făcut în acest meci, promit că-i prelungesc contractul. Meciul poate însemna milioane. Malcom are stăpânire. L-am sunat pe MM să-i spun că Edjouma va avea prelungirea contractului după meciul ăsta”.