Mihai Stoica a explicat de ce nu vine Louis Munteanu la FCSB. „A avut nişte discuţii cu Gigi Becali”

28 dec. 2025, 09:28, Sport
Mihai Stoica a explicat de ce nu vine Louis Munteanu la FCSB, după ce jucătorul de la CFR Cluj a îmbrăcat tricoul campioanei

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Louis Munteanu, jucătorul celor de la CFR Cluj care a apărut la un meci de fotbal în sală în tricoul echipei bucureștene.

Gigi Becali l-a vrut pe Louis Munteanu la FCSB, dar negocierile s-au oprit la salariu, fotbalistul dorind 60.000 de euro lunar.

Louis Munteanu a fost comparat cu Daniel Bîrligea de către Mihai Stoica, care a explicat de ce aducerea fotbalistului de la CFR Cluj nu e oportună pentru FCSB.

„Cred că nu există varianta asta. Nu există pentru că preţul e prohibitiv. Pentru că el deja a avut nişte discuţii cu Gigi şi a ajuns la nişte sume fantasmagorice la salariu. Poate că noi mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea.

Eu văd altfel fotbalul. Am spus din start, mi-ai cerut să fac o comparaţie între Bîrligea şi Louis Munteanu şi am zis că n-aş sta pe gânduri. Am zis că l-aş alege pe Bîrligea. Bîrligea nu renunţă niciodată.

Are toate calităţile. Louis Munteanu este un jucător mult mai rafinat, cu execuţii mult mai bune din careu, dar asta contează prea puţin. Cel mai important astăzi, şi am primit şi o confirmare, am avut o întâlnire de dimineaţă cu Cosmin Olăroiu şi mi-a spus doar de asta, intensitate, intensitate, intensitate.

Cu Bîrligea poţi să faci pressing, Bîrligea poate să se bată în dueluri aeriene, poate să joace cu spatele la poartă, poate să joace cu faţa la poartă, poate să ceară mingea în adâncime. Poate să se apere.

Chiar şi la ultimele meciuri, la meciul cu Rapid a respins mingea cu capul din careul nostru. Este un jucător complet, nu la fel de rafinat ca Louis, dar nu ştiu dacă rafinamentul este atât de important la o echipă cum suntem noi.

Când am făcut ceva în Europa am făcut pentru că am alergat mai mult decât adversarii noştri, pentru că am câştigat dueluri, iar absolut toată lumea a luptat. Fără luptători în Europa eşti «zero»”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cele mai noi