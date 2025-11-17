Ladislau Boloni a dezvăluit că atacantul Mario Jardel se droga. Antrenorul român l-a pregătit pe brazilian la Sporting Lisabona, când îi avea la echipă și pe Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma.

Mario Jardel, născut în 1973, a jucat la Vasco de Gama, Gremio, FC Porto, Galatasaray, Sporting Lisabona, Bolton Wanderers, Alaves sau Beira-Mar.

Brazilianul a fost coleg cu Hagi și Popescu la Galatasaray, în perioada 2000 – 2001.

Ladislau Boloni a antrenat un jucător care se droga. Cum a încercat să-l scape de viciu

„(n.r. întrebat cu ce jucător a avut cele mai mari probleme) Cu Jardel. Tatăl și mama lui erau alcoolici, asta era problema de fapt. Scriam echipa pe tablă, jucătorii erau de față, dădeam echipa care intra pe teren, iar doctorul îmi făcea semn că «Nu, nu, acolo nu se poate», Jardel era cu (n.r. face semn către nas)… Se făcea control, doctorul îi făcea înainte, și el era pozitiv. Odată am hotărât: «Ia să încerc eu și treaba asta». Eram antrenor tânăr, făceam multe, cheltuiam multă energie, poate inutilă. Dar eu sunt cu sufletul împăcat, am făcut ce credeam că e bine. I-am zis: «Auzi, te iau în cantonament cu mine, mergem și ne închidem la Alcochete. Tu în camera ta, eu în camera mea. Vorbim, mâncăm, ne antrenăm, fugim». Directorul sportiv i-a luat cheia de la mașină și am dormit acolo cu el, în cantonament. Făceam antrenament suplimentar cu el, ca să-și revină”, a spus Ladislau Boloni, în podcastul Vorbitorincii.

Antrenorul de 72 de ani a completat: „Sunam în Brazilia să discute cu soția, Carmen, cu copiii. Ce ieșea din omul ăsta, prin toate orificiile, ceva groaznic. A început să fie frumos. Dar după vreo șase zile îmi zice: «Nu mă simt bine, trebuie să mă duc puțin, dar vin înapoi». I-am zis: «Mario, te cunosc, nu pleci nicăieri. Ieșim, fugim, faci un antrenament scurt și plăcut». El a spus «Da, da, da, vin». Știam că nu o să mai vină. A dat un telefon, a venit un taxi, un prieten, cineva. A dispărut. A doua zi a apărut, foarte bine, dar doctorul îmi făcea semn. Ăsta a fost un eșec mare pentru mine, să-l pierd pe Mario Jardel în al doilea an. A marcat 40 și ceva de goluri în primul, apoi a rămas la vreo șase, în al doilea”.