Cristiano Ronaldo își anunță retragerea din fotbal. Campionatul Mondial din America de Nord (2026) va fi ultimul pentru el

Cristiano Ronaldo se retrage din fotbal. Campionatul Mondial din America de Nord (2026) va fi ultimul pentru el, a anunțat The Independent.

Fotbalistul a marcat 953 de goluri în carieră și peste 120 de goluri pentru echipa națională — un record mondial printre echipele naționale. A fost de cinci ori câștigător al Balonului de Aur.

„Voi avea 41 de ani și cred că va fi un moment de mare competiție”, i-a spus fotbalistul portughez jurnalistului CNN Becky Anderson într-un interviu de la Riad.

„Mă bucur de moment, dar când spun curând, este chiar curând, pentru că voi renunța de tot la fotbal. Sunt în joc de 25 de ani. Am dat totul. Am bătut multe recorduri în mai multe cluburi și echipe naționale. Sunt mându, mă bucur de fiecare moment, trăiesc momentul”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

Ronaldo speră că va fi depășit de Cristiano Jr.

Ronaldo speră că fiul său, Cristiano Jr., va fi un jucător mai bun decât el. The Independent scrie că Ronaldo s-ar putea retrage din fotbal în „1-2 ani”. Cristiano Ronaldo și-a prelungit contractul cu clubul de fotbal saudit Al-Nassr până în anul 2027.

„Ca oameni, nu ne dorim să fie altul mai bun decât noi. Dar de la un punct, îmi doresc să fie mai buni copiii mei decât am fost eu, nu voi fi niciodată invidios pe ei, credeți-mă. Ca tată, sunt aici să-l ajut cu tot ce are nevoie”, a adăugat fotbalistul.

