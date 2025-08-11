Prima pagină » Sport » Lupta din topul super rally, relansată de Sorin Huțanu la Timișoara

11 aug. 2025, 19:04, Sport
Pilotul bucureștean Sorin Huțanu s-a impus autoritar la divizia mașinilor cu tracțiune față în etapa de super rally de la Timișoara și a relansat lupta pentru titlu la această divizie la jumătatea sezonului.

După ce la etapa inaugurală de la Alba Iulia a fost nevoit să abandoneze chiar înaintea manșelor de concurs, într-un moment în care conducea clasamentul, Huțanu nu a mai dat emoții în cursa care a avut loc în centrul municipiului Timișoara.

La bordul modelului Audi RS3 GT3 TCR, acesta a dominat clasa încă din primele manșe de antrenamente și și-a îmbunătăți constant timpul, pe a doua manșă de concurs ajungând la un spectaculos 02:49,741, la numai 3 secunde de o clasare în Top 10 la general.

Cu cele 25 de puncte acumulate datorită victoriei, Huțanu a început lupta pentru a recupera în fața lui Claudiu Motoc, clasat al doilea la Timișoara, dar care are avantajul de la Alba Iulia, adunând astfel 43 de puncte.

„Situația de la Alba Iulia mă poate costa mult în economia clasamentului final, dar sunt încrezător și lupt până la capăt. Dacă anul trecut am avut numai victorii pe linie, acum sper ca în ultimele două etape să continui ce am început aici la Timișoara”, a spus Huțanu.

Mii de spectatori au fost prezenți în weekend la Trofeul Profi de la Timișoara, care a ajuns la a treia ediție în orașul de pe Bega. Cu un traseu special amenajat în centrul orașului, etapa de super rally a strâns 25 de piloți de top din raliuri, viteză în coastă, anduranță, karting și drift.

Următoarea etapă va avea loc în perioada 13-14 septembrie, în timp ce finala este programată pentru luna octombrie în București, în fața Ateneului Român.

