Marcel Răducanu a tăiat în carne după eșecul cu Turcia: „Calificarea s-a pierdut în grupă, ne-am săturat de jucători cu fițe”

Fotbalist legendar la Borussia Dortmund dar și în echipa națională a României, Marcel Răducanu a făcut o analiză pertinentă după ce naționala României a ratat calificarea la Mondialul din America.

Triclorii au fot învinși joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu Slovacia la Bratislava marți seara, de la ora 21.45.

„Noi am pierdut calificarea nu în acest meci cu Turcia. Am pierdut calificarea în faza grupelor când am pierdut atâtea puncte. E bine că am ajuns și până la baraj cu echipa pe care o avem.

Marea problemă a actualei generații nu a plecat de-acum. A plecat de la momentul junioratului. Sunt componenți ai naționalei care au mari lacune fotbalistice. Acum la vârsta de 24-25 de ani e aproape imposibil să mai repari ceva”, a declarat Marcel Răducanu.

O soluție a unui moment zero în fotbalul românesc ar fi căutarea de talente fotbalistice autentice care să crească în câțiva ani. „Toți cei care lucrează în fotbal trebuie să înțeleagă că e nevoie de o revoluție în fotbalul nostru. Să meargă la sate pentru a descoperi talente din rândul copiilor care chiar au foame de rezultate.

Ne-am săturat de jucători cu fițe, care văd doar Porsche-uri sau de unii care nu știu să se lege la ghete dar se cred fotbaliști”, a mai spus Răducanu.

El va fi noul Hagi al Turciei!

Referindu-se la jucătorul echipei Turciei, Arda Guler, fosta mare glorie a fotbalului românesc a dat un verdict cât se poate de clar: „El va fi noul Hagi al fotbalului lor. N-ați văzut ce pasă a dat de la 30 de metri distanță?!

Așa ceva mai rar vezi într-un meci cu o miză așa mare. I-a pus-o ăluia pe nas! Nu degeaba joacă la Real Madrid!”, a adăugat Răducanu.

Nici Hagi nu va putea redresa corabia!

Chiar dacă s-a vorbit și se va mai vorbi probabil despre venirea lui Hagi la conducerea naționalei, după meciul din Slovacia, Marcel Răducanu este de părere că nici Hagi nu va putea îndrepta lucrurile.

„Când nu ai jucători valoroși, nu poți face nimic. Dacă erau jucători foarte buni evolua la echipe de top din Europa. Avem nevoie de o altfel de națională. Jucători cu o altă mentalitate”, a mai punctat el.

